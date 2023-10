Commemorati a Milovice 70 sardi della Grande Guerra 

Milovice. I soldati italiani caduti nella prima guerra mondiale e sepolti a Milovice in Boemia sono stati ancora una volta commemorati nello storico cimitero a 40 chilometri da Praga, alla presenza di autorità civili e militari della Repubblica ceca. Presenti anche delegazioni italiane: i militari sardi sepolti in questo cimitero assieme a circa cinquemila altri italiani e a decine di combattenti russi, sono settanta, morti quasi tutti a 18-20 anni di età: erano soldati originari di Sinnai, Carloforte, Cuglieri e dell’Oristanese. Nel corso dei decenni a Milovice non sono mai mancate le visite di familiari sardi che hanno trovato la morte in Boemia durante la prigionia tra il 1915 e il 1918. ( ant.ser. )

