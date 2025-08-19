VaiOnline
Masullas
20 agosto 2025 alle 00:12

Commedie in calendario, oggi c’è “Pan’e Presta” 

Appuntamento con il teatro stasera a Masullas. A partire dalle 22, infatti, in piazza Sepulveda, si aprirà il sipario e verrà presentata la commedia teatrale in due atti di Tonio Dei, dal titolo “Pan’e Presta”, a cura della Filodrammatica Guspinese. L’evento, inserito all’interno della programmazione dell’Estate Masullese (il cartellone estivo dedicato a tutte le fasce di età che accompagnano i residenti da giugno a settembre), è organizzata dalla Pro Loco di Masullas con il contributo del Comune. ( g. pa. )

