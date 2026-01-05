VaiOnline
Telecomando
06 gennaio 2026 alle 00:06

Commedia dialettale 

Stasera alle 21 Videolina ripropone la commedia dialettale in tre atti “Bruscerias” di Franco Bayre della compagnia Josef Theatrum Capoterra.

Un vecchio avaro ed usuraio, nel goffo tentativo di far credere d'essere ridotto in miseria da tutta una serie di vicissitudini, conduce e fa condurre ai propri familiari una vita di stenti. Un banalissimo disguido nell'esercizio dell'usura fa sorgere nella figlia del protagonista il dubbio sulla reale consistenza del patrimonio paterno, tanto da indurla, con la complicità di un servo pastore suo spasimante, ad organizzare un piano per smascherare l'equivoca condotta del genitore. Colpo di scena finale.

