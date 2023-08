«Comizi elettorali durante gli spettacoli» 

Manca poco meno di un anno alle elezioni comunali e già divampa lo scontro politico. A sollevare polemiche stavolta è la gestione degli eventi dell’Estate monserratina da parte della Giunta e del sindaco Tomaso Locci con l’opposizione che parla di «propaganda elettorale coi soldi di tutti i cittadini».

I Riformatori

Durissimo sul punto il direttivo cittadino dei Riformatori, con il consigliere Alberto Corda che parla di «spettacolo indecoroso». «Non si è mai visto prima – dice in una nota stampa -, né a Monserrato né negli altri Comuni dell’hinterland, che un sindaco utilizzi gli eventi di spettacolo e le manifestazioni religiose come l’importantissima festa di San Lorenzo, per fare campagna elettorale con la sua maggioranza, compresi i consiglieri, con interventi politici dal palco prima dell'esibizione degli ospiti». E prosegue: «È un fatto grave, poiché l’Estate monserratina è finanziata con soldi comunali, quindi dei cittadini, ma anche da offerte raccolte dalla parrocchia insieme al comitato di San Lorenzo. Sarebbe stato il caso di lasciare spazio solo agli ospiti, a chi ha organizzato la festa e al Santo al quale la città è devota. Chiediamo che non si faccia propaganda politica durante gli eventi culturali e di spettacolo. I cittadini avranno modo di esprimere il loro consenso a tempo debito».

L’opposizione

Dura anche la nota stampa di “Pauli Monserrato-La Svolta”: «Forse il sindaco ha paura di perdere le elezioni», dicono i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas, «e quindi, non pago di utilizzare gli eventi in piazza organizzati dal Comune per fare un comizio in piena regola, nei giorni scorsi lo ha fatto pure in occasione di una delle feste più care ai monserratini: San Lorenzo. Sono stati quattro giorni di comizi, in cui ha fatto sfilare assessori e consiglieri. Peccato che i soldi fossero dei cittadini che hanno dato il loro contributo e delle attività commerciali che hanno fatto da sponsor. Non siamo contrari agli spettacoli, ma solo al loro utilizzo strumentale e scorretto».

Sulla questione interviene anche Francesca Congiu (Pd): «Non è mai successo che un’amministrazione, ad ogni evento in programma, compresi quelli religiosi, prendesse la parola, dicendo quanto sono stati bravi e quanto erano inadeguate le precedenti Giunte, dimenticando che le attività culturali sono pagate anche con i soldi dei cittadini che non hanno votato per l’attuale sindaco». Sulla stessa lunghezza d’onda Maria Antonietta Vacca (Gruppo Misto): «Se il sindaco vuole salire sul palco per un saluto, non c’è problema, ma non va fatto alcun sermone. Ci vuole sobrietà».

Nessuna replica

Contattato per avere un commento, il primo cittadino ha preferito non replicare alle accuse delle minoranze. Ma se il buongiorno si vede dal mattino nei prossimi mesi, c’è da giurarci, lo scontro in vista del voto diventerà ancora più aspro.

