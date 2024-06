Comizi e incontri in vista del ballottaggio 

Ultimissimi giorni di campagna elettorale per il ballottaggio di domenica e lunedì tra Tomaso Locci e Valentina Picciau.

Il primo cittadino uscente ha ottenuto al primo turno il 40,2% dei voti contro il 21,5% della sfidante, che spera di poter ribaltare il risultato. Locci ha tenuto i primi comizi e incontri pubblici già dallo scorso fine settimana, venerdì in piazza Perù e sabato ai giardinetti di via del Redentore, mentre lunedì ha incontrato i commercianti in via San Lorenzo e via del Redentore; poi, dopo un giro in via San Sebastiano, via Dorgali e zone limitrofe, ha incontrato gli elettori di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista della Salle. Ieri l’incontro pubblico si è svolto in via Porto Botte.

La sfidante non rimane a guardare. L’appuntamento con i cittadini sarà oggi a partire dalle 18.30, ai giardinetti di via del Redentore. Insieme a Picciau ci saranno anche il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, l'assessora regionale del Lavoro Desirè Manca e Michele Ciusa, capogruppo dei 5 Stelle in Regione. Anche giovedì e venerdì ci saranno degli appuntamenti nell'agenda dei due candidati sindaci, compresi i rispettivi comizi di chiusura, con tanto di intrattenimento a contorno. Non sono ancora uscite le locandine con orario e luogo dei comizi finali ma per quanto riguarda Picciau è possibile - ma non ancora confermata - la partecipazione della presidente della Regione Alessandra Todde e del neo sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA