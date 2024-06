Comizi e flash mob per cercare gli ultimi voti 

Alessandra Zedda, Massimo Zedda ed Emanuela Corda si giocano tanto nel voto di domani e domenica (gli altri candidati sono Claudia Ortu e Giuseppe Farris): la guida di Palazzo Bacaredda, certamente. Qualcuno forse anche di più. La città lo sa e accoglie con calore i tre (i due Zedda e la Corda) che ieri hanno chiuso la campagna elettorale: la candidata di centrodestra sceglie un parco alla Fonsarda, il candidato di centrosinistra piazza Garibaldi, la rappresentante di Alternativa organizza due flash mob con comizio sotto il Bastione e in piazza Yenne.

Centrosinistra

Piazza Garibaldi alle 19 è gremita di centinaia di sostenitori, il colpo d’occhio è notevole. Ci sono i rappresentanti delle dieci liste che sostengono la candidatura dell’ex sindaco, c’è il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, c’è, naturalmente, la presidente della Regione Alessandra Todde. È lei la prima “big” a parlare: «Grazie a tutti per essere ancora qui», dice riferendosi al voto delle regionali di febbraio, «questa città ce la dobbiamo riprendere. Sono orgogliosa di sostenere un candidato sindaco come Massimo Zedda perché è una persona che ha già dimostrato di saper governare e lo ha fatto bene. Pochi mese fa ci siamo ripresi la Sardegna, adesso andiamo a riprenderci la città». Poi è il turno dell’ex sindaco, è lui il protagonista più atteso. Prima, però, una gag: perché quando il segretario cittadino del Pd Guido Portoghese annuncia «ecco a voi Massimo», sul palco compare Massimo Medda accompagnato da Silvio Lorrai (dei Lapola). Pochi minuti dopo, la scena è tutta per Massimo, quello vero. L’ex sindaco attacca con un discorso molto politico, col pubblico che resta incollato per una mezz’ora: una versione che inanella uno dietro l’altro i temi della pace («candidiamo Cagliari città della pace, all’interno del Mediterraneo»), dei rifiuti, della cultura («dialogheremo con la Regione per restituire l’ex carcere di Buoncammino ai cagliaritani e trasformarlo in un luogo di eventi e di cultura») dei trasporti, della casa («a Cagliari c’è un’esigenza abitativa che dobbiamo affrontare»), la sicurezza (il disagio giovanile»).

Centrodestra

Sulla sponda opposta della città, quasi nello stesso momento sul palco, mani al cielo a salutare tutti, sale Alessandra Zedda. «Una grande emozione», dice. Il suo è un discorso emotivo che tocca i punti principali del programma con il quale si presenta ai cagliaritani: il turismo («due giorni di permanenza in città non possono essere un valore, Cagliari merita di più»), la viabilità e parcheggi («da riorganizzare»), l’inclusione («sogniamo una Cagliari dell’università della nautica, del design, una città senza periferie, aperta a tutti»), la sicurezza («serve un patto forte per la sicurezza, anche coinvolgendo gli altri sindaci della città metropolitana»). C’è anche lo spazio per mandare un siluro al candidato del centrosinistra: «Il nostro è un percorso molto diverso dai signori del no che hanno deciso di sedurre e abbandonare la città per una poltrona più comoda». La chiusura ha di nuovo un tono “emozionale”: «Cagliari è pronta a scrivere una nuova storia che passa per la prima donna sindaco della città. Una sfida che ci hanno rappresentato difficile, ma una bellissima partita fatta per la città che amiamo e della quale siamo innamorati». Applausi.

Alternativa

Rompe gli schemi della piazza e gioca tutto su una comunicazione alternativa Emanuela Corda: la sua Alternativa per Cagliari, d’altronde, non poteva essere anche questa. L’ex parlamentare arriva in piazza Costituzione, sotto il Bastione, dove organizza con i sostenitori un flash mob: «Corda sindaco», gridano mentre espongono uno striscione “Ora decidi tu con il voto libero”. Lei applaude e ringrazia. «È stata una bellissima campagna elettorale, contro tutti, proponendo le nostre idee, ma soprattutto un concetto: il voto libero. In questo momento noi difendiamo la democrazia contro il bipolarismo e contro leggi liberticide, inique, escludenti, incostituzionali. Abbiamo portato questo progetto a Cagliari per cambiare la città. Una proposta libera con un solo simbolo. Un gruppo coeso, un programma ben costruito e soprattutto senza debiti di riconoscenza. Chiediamo di votare l'8 e 9 giugno Emanuela Corda con Alternativa e di fare una scelta libera».

