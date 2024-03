Comitato Sos sanità, nuovi presidi tra San Camillo, Cagliari e Nuoro 

Riprende domani la mobilitazione del comitato “Sos sanità Barbagia Mandrolisai”. Annuncia un presidio settimanale a Sorgono e un sit in davanti alla sede di Ares a Cagliari per riproporre l’emergenza pediatrica nel territorio. Previsto anche un sit in a Nuoro, nella sede di Areus, per denunciare la carenza dei medici in servizio nell’ambulanza. «Chiunque sarà l’assessore muova bene i suoi passi», ammonisce il comitato bacchettando la Giunta Solinas e auspicando l’arrivo dei medici cubani al posto di quelli a gettone. Tra le richieste un fondo da 5 milioni per i medici che operano in ospedali di zona disagiata e contributi per gli infermieri di comunità. (l. c.)

