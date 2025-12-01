VaiOnline
Nomina.
02 dicembre 2025 alle 00:38

Comitato Sartiglia, Carlo Pala eletto presidente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A poco più di due mesi dalla Sartiglia, Oristano ha già cambiato respiro. Le scuderie sono in fermento e la pista di Cort’e Baccas, dove il 18 gennaio si terranno le selezioni per la prima volta con lo “sbarramento” del voto sufficiente, è già animatissima nei fine settimana. In questo clima di attesa arriva il nuovo presidente del Comitato Sartiglia: il 67enne Carlo Pala, già Componidori dei Contadini nel ’78 e presidente di giuria, è stato scelto dai Gremi di san Giuseppe e san Giovanni per raccogliere l’eredità del dimissionario Angelo Bresciani.

Sarà affiancato da Salvatore Carta e Maurizio Casu per i Contadini, Carlo Pisanu e Cesare Muru per i Falegnami e da Carlo Cuccu per la Fondazione, con Luigi Cozzoli delegato in caso di assenza del presidente. Una squadra esperta che si è messa subito in moto.

«Il nuovo Comitato è formato da persone di indubbia capacità ed esperienza, il cui apporto sarà fondamentale per l'organizzazione dell'edizione 2026 della giostra», osserva Pala. Nelle prime riunioni si è entrati subito nei dossier più delicati: «Dal numero dei cavalieri alla pista per le prove, dalle visite mediche-veterinarie ad alcuni accorgimenti sui percorsi e nell’area di stazionamento dei cavalieri alla consegna delle spade».

Non è mancato il ringraziamento ai precedessori «per il prezioso lavoro». Il Comitato Sartiglia, organo consultivo della Fondazione Oristano, mette insieme competenze tecniche e scientifiche sugli aspetti organizzativi della giostra equestre. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 