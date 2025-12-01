Comitato Sartiglia, Carlo Pala eletto presidente 

A poco più di due mesi dalla Sartiglia, Oristano ha già cambiato respiro. Le scuderie sono in fermento e la pista di Cort’e Baccas, dove il 18 gennaio si terranno le selezioni per la prima volta con lo “sbarramento” del voto sufficiente, è già animatissima nei fine settimana. In questo clima di attesa arriva il nuovo presidente del Comitato Sartiglia: il 67enne Carlo Pala, già Componidori dei Contadini nel ’78 e presidente di giuria, è stato scelto dai Gremi di san Giuseppe e san Giovanni per raccogliere l’eredità del dimissionario Angelo Bresciani.

Sarà affiancato da Salvatore Carta e Maurizio Casu per i Contadini, Carlo Pisanu e Cesare Muru per i Falegnami e da Carlo Cuccu per la Fondazione, con Luigi Cozzoli delegato in caso di assenza del presidente. Una squadra esperta che si è messa subito in moto.

«Il nuovo Comitato è formato da persone di indubbia capacità ed esperienza, il cui apporto sarà fondamentale per l'organizzazione dell'edizione 2026 della giostra», osserva Pala. Nelle prime riunioni si è entrati subito nei dossier più delicati: «Dal numero dei cavalieri alla pista per le prove, dalle visite mediche-veterinarie ad alcuni accorgimenti sui percorsi e nell’area di stazionamento dei cavalieri alla consegna delle spade».

Non è mancato il ringraziamento ai precedessori «per il prezioso lavoro». Il Comitato Sartiglia, organo consultivo della Fondazione Oristano, mette insieme competenze tecniche e scientifiche sugli aspetti organizzativi della giostra equestre. ( m. g. )

