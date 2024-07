Comitato sardo, Cilli presidente 

Nessuna sorpresa. Floriano Cilli guiderà il comitato regionale della Federboxe per il prossimo quadriennio olimpico (2025-’28). Domenica a Tramatza lo ha eletto l’assemblea regionale, che ha ratificato la fiducia all’unica lista che si è presentata per avviare il nuovo corso, anticipato dalla prematura scomparsa del presidente Gianfranco Pala.

Assieme a Cilli, persona di riconosciuta esperienza in Federazione, faranno parte del nuovo direttivo della Fpi sarda Luciano Mura, come vicepresidente, eletto in quota Società così come Lucia Tomasi, Maurizio Muretti (in rappresentanza dei Tecnici), e Siria Argiolas, per gli Atleti.

