Comitato sanitario, Mameli si dimette 

Lettere e richieste rimaste senza risposta, un organismo, il Comitato sanitario di distretto, mai considerato alla stregua di un interlocutore rispetto alle decisioni per cui la legge gli affida una funzione. Il legame tra vertici Asl e territorio (dal comitato rappresentato), divenuto evanescente. Motivi per cui il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera all’assessore regionale Bartolazzi e al neo commissario Asl Diego Cabitza. «Le poltrone comode e le cariche apicali, per quanto mi riguarda, non sono mai state una prerogativa imprescindibile. Ci sono valori che non sono negoziabili. Credo debba sempre e comunque prevalere il senso del dovere e la dignità di ottenere dei risultati concreti a servizio della collettività rappresentata. O siamo utili al ruolo che ricopriamo oppure meglio fare un passo di lato in attesa che qualcuno o “a qualcuno" suonino la sveglia». Mameli punta il dito sulle grandi questioni a sue dire mai neppure entrate in agenda: «Liste d’attesa, guardie mediche, carenze d’organico, visite specialistiche. Le promesse di miglioramento sono state completamente disattese se non in alcuni casi peggiorate». La norma parla di pieno coinvolgimento degli enti locali, ma di fatto questo, come osserva Mameli, non avviene: «L’organismo non è mai stato messo nelle condizioni di verificare l’andamento delle attività del distretto, la valutazione del livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati, ma allo stesso modo non è mai stato richiesto il parere obbligatorio sui programmi delle attività distrettuali ai sensi dell’Atto aziendale».

