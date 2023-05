Comitato per San Giacomo 

È stato costituito il comitato per i festeggiamenti in onore di San Giacomo, patrono di Mandas. Il compito di organizzare la tradizionale festa del 25 luglio spetta ai nati nel 1973, i nuovi cinquantenni. Nei giorni scorsi il passaggio delle consegne tra il comitato 2022 presieduto da Marco Pisano e quello del 2023 di Rita Mura. Con i soldi avanzati dalla raccolta fondi dello scorso anno è stata acquistata una tensostruttura da utilizzare per gli eventi religiosi, inaugurata in occasione della festa di Sant'Isidoro. (sev. sir.)

