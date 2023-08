Comitato etico a rilento, disagi in corsia 

La prima riunione del Comitato etico regionale risale allo scorso 18 luglio. I membri, scelti tra le più importanti e autorevoli figure della sanità sarda, fin dal primo momento hanno ereditato una situazione pesante con mesi e mesi di arretrati. Tra i compiti delicatissimi dell’organismo ci sono i pareri sull’utilizzo di farmaci e terapie sperimentali, ma anche il via l’ibera a l’uso “compassionevole” di medicinali non autorizzati e in fase di sviluppo, spesso indispensabili nella lotta contro i tumori. «A giugno i due comitati di Sassari e Cagliari si sono fusi in un’unica realtà», spiega il professor Ernesto D'Aloja, medico legale e presidente del nuovo comitato unico regionale. «Dopo una fase iniziale in cui stiamo affrontando alcuni passaggi burocratici, contiamo di entrare a regime a settembre recuperando tutti i casi ancora in sospeso».

Daniele Farci, oncologo e membro dell’organismo, conferma le difficoltà iniziali e gli obiettivi a breve termine. «L’unione dei due comitati territoriali ha rallentato le attività per questioni puramente amministrative. Da settembre saremo in grado di essere pienamente operativi».

D’Aloja ribadisce la linea d’azione. «Cercheremo di concludere il prima possibile i casi sospesi, avendo comunque come priorità la tutela del paziente, da non usare certo come cavia da laboratorio, garantendo pur sempre la possibilità ai sardi di avere accesso alle migliori terapie».

