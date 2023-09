Comitato e locali alla guerra dei tavolini 

«Abbiamo paura di fare qualsiasi cosa per il rischio di essere sanzionati, non solo per strada: anche all’interno o nelle vicinanze dei locali». Il malcontento è di Massimo Melis, titolare del pub Foghorn’s presente da 24 anni nel Corso, che per un mese non potrà avere i tavolini fuori. «Ho dato seguito alle disposizioni», spiega. «La sanzione è perché il regolamento comunale, fatto quando hanno dato le concessioni per i tavolini all’aperto, prevede che con la musica all’interno la porta debba restare chiusa. Non si può sentire nemmeno sull’uscio, a prescindere dai limiti di legge, o si viola la norma: un po’ particolare, ma è così». Da parte sua c’è una critica precisa: «Si è creato un clima a Stampace che non c’era mai stato, col Comitato di quartiere che ha buttato alcool sul fuoco. Si parla sempre di malamovida, ma enfatizzando e ingigantendo. Ora c’è questa mattanza nei locali storici che, per un tavolino o una fioriera in più, vengono chiusi o sanzionati. Per non parlare della situazione rifiuti: siamo esasperati, dobbiamo fare 400 metri quattro volte al giorno per la raccolta dell’immondezza».

La reazione

Adolfo Costa, presidente del Comitato di quartiere di Stampace, non usa mezzi termini nel rigettare le contestazioni: «Non solo rimando al mittente le accuse e ho presentato un esposto, ma voglio sia chiaro che non ho alcun potere per comminare sanzioni a qualcuno», segnala. «Sono un ente, riconosciuto dal Comune, che fa gli interessi dei residenti: non posso chiedere di sanzionare un’altra persona. E sul contrasto alla malamovida ho rapporti quotidiani col comandante della caserma di Stampace».

Rischio chiusura

Le critiche nel Corso non riguardano però solo sanzioni e discussioni col Comitato, ma anche i parcheggi: «Una strada pubblica non può diventare il box privato dei cittadini. Così i clienti non vengono più: ci dicano che vogliono farci chiudere, sono qui da 37 anni e chiedo un po’ di rispetto», sbotta Roberto Cinus, titolare del ristorante Crackers. Questo perché, in alcune strade limitrofe fra cui via Caprera, via Maddalena e parte di via Carloforte, dalle 20 alle 8 possono parcheggiare solo i residenti. Anche il suo locale è stato sanzionato: «Multa da 120 euro per aver sforato di dieci centimetri e alcuni giorni senza tavolini, dove ho chiuso per ferie. Pago il suolo pubblico, non vedo perché mi debba essere tolta la concessione. C’è una guerra in corso fra i residenti e noi ristoratori, ma non siamo il diavolo: sarebbe utile confrontarci per trovare un punto d’incontro».

La norma

Il regolamento per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all’aperto è del 2018, ha poi avuto diverse modifiche. Di recente sono stati fatti dei sopralluoghi, nel Corso e non solo, per verificare la situazione: «Ce l’aspettavamo più complessa», ammette il consigliere comunale Pierluigi Mannino. «Personalmente credo che il suolo pubblico sia una risorsa da gestire in maniera diversa e che il regolamento debba essere stravolto. Ci stiamo lavorando, anche per dare riferimenti oggettivi sulle concessioni. Il ragionamento però è molto semplice: bisogna attenersi alle regole».

RIPRODUZIONE RISERVATA