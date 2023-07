Comitato Autonomie, vanno via in quattro 

Ad appena tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato che deve definire il livelli essenziali di prestazione in vista dell'autonomia differenziata perde quattro autorevoli componenti, scatenando una polemica politica. Con una lettera al presidente del Comitato, gli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di farsi da parte perché - scrivono -«non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato».

La ragione della loro decisione è da ricercarsi nei dubbi sollevati sui costi legati ai Lep, cioè gli standard minimi di servizio pubblico indispensabili per garantire in tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.

«Sono stupito, sorpreso e rammaricato: sono non solo esperti, ma anche amici ed ex colleghi con cui ho lavorato da decenni. Non mi hanno annunciato che si sarebbero dimessi», commenta il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

