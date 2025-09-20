Comitato al traguardo dei 15 anni 

Il comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia” compie 15 anni di impegno civile e sociale per la rinascita dell’oasi. Tra i traguardi raggiunti dal gruppo guidato da Antonio Costa spiccano interventi di enorme portata e altri che sembrano meno importanti, ma per residenti, operatori e fruitori sono stati una grossa boccata d’aria. Dalle manutenzioni alle riparazioni costanti e segnalazioni di situazioni di pericolo, alla riapertura delle chiesette di Nostra Signora del Montenero (del 1608) e di san Giovanni Gualberto (1958) con relativi lavori, azioni di tutela e valorizzazione. E ancora le analisi di potabilità delle acque e le battaglie per il servizio primario, il belvedere con panchine, abbellimenti e pulizia, gli interventi attorno alla statua del Redentore, il parco dell’anello (spesso nel mirino dei vandali), la ricostruzione del campo bocciofilo e il campionato regionale di bocce. E poi la statua di Grazia Deledda realizzata da Pietro Longu, gli spazi verdi “Manuela” e “Gianfranco Seddone”, 12 cartelli turistici stradali, fioriere ed eventi. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA