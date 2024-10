Comitati mobilitati: «Siamo pronti a tornare in piazza» 

Il ddl sulle aree idonee, la proposta di legge sulle comunità energetiche e, soprattutto, la Pratobello 24. Sono tre i testi sui tavoli della Regione mentre la realtà è un continuo assalto eolico e fotovoltaico.

Bisogna fare in fretta e, infatti, il popolo della Pratobello non aspetta. Come i comitati sostengono da tempo, rivendicare la specialità della Sardegna in materia urbanistica è l’unica chiave per bloccare lo scempio in atto. Ma dieci giorni dopo la grande manifestazione sotto il Consiglio regionale, il silenzio del Palazzo è assordante e la mobilitazione rischia di trasformarsi ancora una volta in rivolta. Molto presto.

Il riconteggio

«Dieci giorni non sono bastati per contare le firme?», s’interroga Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «A parte che avrebbero dovuto verificare i moduli consegnati dai comitati e già certificati da pubblici ufficiali comunali, perché per contare diecimila firme basta un giorno. E con le altre 200mila sottoscrizioni che fanno? Non le degnano neppure di uno sguardo? La verità è che la politica sarda sta tirando la questione per le lunghe, nel tentativo di far naufragare la proposta di legge voluta dai sardi. Vanno certificate tutte le 210.729 firme: per farlo, bastavano meno dei dieci giorni che hanno già sprecato».

Protesta

Il ritorno in piazza, a questo punto, appare imminente: «Non pare esserci altra strada. Prima della fine del mese convocheremo un coordinamento plenario dei comitati», chiude Pisci, «e decideremo quando, eventualmente, manifestare». Nel frattempo, il ddl 45 sulle aree idonee continua il suo cammino parallelo. Ora è all’attenzione del Cal, il Comitato delle autonomie locali, ma il 22 ottobre, giorno in cui è convocata la seduta, tornerà in commissione.

I tempi

Il centrodestra si avvarrà dei dieci giorni previsti per la relazione di minoranza e il disegno di legge sarà pronto per l’Aula nella prima decade di novembre. Solo allora la Pratobello24, come ha anticipato Antonio Solinas (Pd), potrà iniziare il suo cammino davanti alle commissioni Attività produttive e Urbanistica. Per poi approdare in Aula non si sa bene quando: forse nel 2025, visto che a novembre inizia la sessione di Bilancio che comporta il fermo delle commissioni consiliari per 40 giorni.

Il ddl 45

Quindi il disegno di legge Aree idonee andrà presto in Consiglio per l’approvazione, rafforzato da un emendamento della Giunta, accolto nel testo, ma che non ha convinto l’opposizione, se è vero che la settimana scorsa ne ha causato l’uscita dall’Aula. «Hanno inserito nel testo le comunità energetiche e ridotto le aree idonee», dice Franco Mula (Alleanza Sardegna-Pli). «Senza però specificare, cartografie alla mano, dove invece eolico e fotovoltaico sono ammessi. Andrebbe trovata la chiave per chiudere un testo condiviso, lavorando tutti assieme, anche con il coinvolgimento dei comitati, che rappresentano una volontà popolare inequivocabile».

Unità

Anche Antonello Peru chiede una svolta unitaria: «La maggioranza non ha ben idea degli orizzonti da perseguire», dice il consigliere di Sardegna al Centro2020. «La strada più facile e immediata è quella della proposta di legge sulle comunità energetiche, che va dalla parte delle famiglie». Poi c’è la Pratobello24: «Non possono non portarla in Aula», chiosa Peru, «perché 211mila firme ne fanno una questione politica».

