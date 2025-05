Comitati e imprenditori, incontro ad Arzachena «L’off shore è dannoso» 

L’off shore della discordia. Anche il Comune di Arzachena vuole capire meglio. Con il Comitato Gallura, esperti e operatori del settore si ritrovano domani, alle 11, nella sala Nexus del Municipio, per discutere su “Quale futuro per il Nord-Est della Sardegna”. È il tema dell’incontro organizzato per informare i cittadini, gli operatori e i turisti sull’imminente approvazione dei progetti dell’eolico a mare e sulle criticità per l’ambiente, l’economia e la sicurezza anche nella logica della tutela del mare e del territorio.

I quattro parchi

Il focus sarà incentrato sui quattro maxi progetti che a breve potrebbero essere realizzati al largo della Costa Smeralda, a una cinquantina di chilometri dai litorali più belli del mondo. Il parco più grande, il Sardinia North East, è l’unico che avrà la connessione a Civitavecchia, con 80 aerogeneratori alti 323 metri. Gli altri tre connetteranno i loro cavi a Pittulongu, la spiaggia degli olbiesi che, in qualche modo, dovranno convivere con i nuovi scenari decisi dagli speculatori del vento. Parliamo di Poseidon (72 aerogeneratori alti 280 metri), Tibula (65 torri alte 268 metri) e Nurax (33 pale alte 290 metri). In particolare Nurax e Poseidon, avanti nella procedura di valutazione di impatto ambientale, si attendono contestazioni.

La conferenza

All’incontro sono stati invitati e dovrebbero partecipare esponenti di spicco di Federalberghi e del Consorzio Costa Smeralda. Nella sala comunale saranno presenti anche singoli operatori e consorzi legati alla Costa, come quello di Puntaldia. «Con carte alla mano, e quindi con l’analisi e lo studio del progetto, mettiamo in discussione la reale sostenibilità ambientale ed economica degli impianti», dice Maria Grazia Demontis, portavoce del Comitato Gallura. «Infatti, non esistono delle relazioni serie, soprattutto da parte dei proponenti, su queste questioni. Ci concentreremo, e cercheremo di smontare, tutti i luoghi comuni legati all’off shore come soluzione di grande produttività e ad alta remunerazione». Il dibattito si svilupperà sulle conseguenze di questi cambiamenti sull’indotto turistico: «Perché le caratteristiche di remunerazione e produttività che le multinazionali credono di volerci garantire con le parole, si scontra con i fatti di una posta in gioco altissima, per la Sardegna e soprattutto per la Gallura, che di turismo vive».

On Shore

Almeno domani non si discuterà delle questioni legate all’eolico on shore sempre in Gallura, con l’assalto a Tempio e al Limbara. Né della disgrazia che sembrerebbe stia per toccare in sorte alla basilica di Saccargia, con 27 pale alte 200 metri che la Erg vorrebbe piazzarle davanti. Un evento incentrato sullo sfregio alla basilica potrebbe essere organizzato sul posto, magari un secondo vento di Saccargia dopo la grande manifestazione del 2024. Anche per provare a dare all’Isola quella tutela dal punto di vista normativo che oggi solo la Pratobello 24 – sostengono i comitati – potrebbe garantire.

