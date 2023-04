Comitati di quartiere lasciati nel limbo  

La nuova Giunta lo aveva ripromesso nel programma: più spazio e nuova linfa ai Comitati di quartiere non come rappresentanza fine a se stessa. Ma ecco la situazione attuale: i sei comitati sono in eterna proroga da un anno e mezzo, il nuovo regolamento licenziato dalla commissione Affari generali giace da un anno negli uffici di piazza Roma, parte delle dirigenze degli organismi si sono eclissate e chi resta lo fa con spirito di sacrificio pur di offrire iniziative a Carbonia.

La richiesta

E un’idea precisa e assillante: servono nuove elezioni perché i comitati di quartiere, sorti durante la Giunta Massidda per dare voce concreta a tutte le realtà di cui si compone il vasto territorio comunale vivono in una sorta di limbo. Sarebbero dovuti decadere sei mesi dopo l’entrata in vigore della nuova Giunta con conseguenti nuove elezioni ma sono rimasti in proroga in attesa di alcune modifiche già licenziate, però, dalla fine di aprile 2022. «Vogliamo andare a elezioni – ammette Giacomo Lampis, dirigente a Serbariu – le aspettiamo con fermento per avere nuove idee e entusiasmo, nel frattempo non ce la sentiamo di tirare i remi in barca: portiamo avanti piccole attività con le porche forze che abbiamo da spendere». Questo genere di disagio è vissuto anche a Cortoghiana: «Questa non è una carica che dura a vita – ammette il presidente Pier Carlo Musu – ora il Comune ci ha anche chiesto di contribuire al programma estivo ma più il tempo passa più rischiamo di essere delegittimati». A Rosmarino no comment dal presidente Luciano Pisanu, ma uno dei vice, Nora Orrù, sostiene che «occorre evitare che l’esperienza fatta sino a oggi vada sprecata se non scatta il rinnovo: è tutto volontariato che al momento continuiamo a garantire ma sarebbe un peccato finire nel dimenticatoio». Le perplessità montano anche a Is Gannaus: «Feste e sagre – spiega l’ex presidente Sara Pau – non mancheranno mai, ma i comitati non sono nati solo per questo: era necessario indire subito nuove elezioni per ampliare il coinvolgimento ed evitare che i ritardi svilissero il ruolo dei comitati che devono essere indipendenti dagli umori dell’amministrazione di turno». Emiliano Sanna, presidente a Barbusi. aggiunge: «Viene il dubbio che al Comune interessi mantenere lo status quo».

I fondi

I comitati non hanno mai avuto un budget (motivo di dissidio dall’inizio) ma solo fondi vincolati alle iniziative. E poi c’è chi un comitato non l’ha mai avuto e lo vorrebbe, come in corso Iglesias e dintorni, zona sud: «Il nulla da anni – accusa Patrizia Brau, casalinga di via Angioy – non una iniziativa che abbia coinvolto questa fetta di città». Il rinnovo dei comitati, come conferma il presidente dell’assemblea civica Federico Fantinel - non è ancora stato calendarizzato in Consiglio». E sull’intero argomento, nonostante le ripetute richieste di chiarimento, silenzio dall’assessore agli Affari generali Katia Puddu nella cui delega rientra il tema dei comitati di quartiere.