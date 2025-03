Comitati di quartiere fantasma 

“Si impegna il sindaco e la giunta, ad un mese dalla votazione del presente atto, alle elezioni per il comitato di quartiere del comune di Carbonia”. Si concludeva così la mozione presentata in aula consiliare lo scorso 29 novembre dai rappresentati di Sinistra Futura e Movimento cinque stelle. La mozione passò grazie all’astensione della quasi totalità della maggioranza, sindaco compreso, e il voto favorevole e compatto della minoranza. Ad oggi sono passati quattro mesi ma nulla è stato fatto.

I parlamentini

I comitati di quartiere, che subentrarono per riempire il vuoto lasciato dalla sparizione delle circoscrizioni, vennero istituiti dalla consiliatura guidata dai Cinque stelle. Con l’insediamento dell’attuale maggioranza, che ne aveva fatto un punto del suo programma elettorale, non sono più state riconvocate le elezioni e ad oggi permane un vuoto rappresentativo che in molti continuano a chiedere sia colmato. Per Nora Orrù, che ha fatto parte del comitato di Carbonia Nord, «sono stati una gran cosa, perché hanno coinvolto i cittadini e contribuito a dare risposte e organizzare eventi. Certo i regolamenti andrebbero rivisti e ci sarebbe bisogno delle sedi dove potersi riunire e incontrare la popolazione». Per Maurizio Piras, all’epoca membro del comitato di Is Gannaus: «C’è ancora bisogno di queste forme di rappresentatività. Secondo me non si sarebbe mai dovuto interrompere il loro camino e le elezioni andavano rifatte immediatamente dopo la scadenza del primo mandato. Erano utili anche per l’amministrazione che poteva usufruire del nostro impegno». Giacomo Lampis, appartenente al comitato di Serbariu-Carbonia sud sostiene che «per averle come prima, prive di operatività e funzionalità, meglio niente. Sono state una presa in giro. Ma se si decide di dare loro una nuova funzionalità, ben vengano. Possono essere molto utili per la cittadinanza».

L’interpellanza

Partendo anche da queste ragioni i consiglieri di Sinistra futura Sandro Mereu, Barbara Pischedda, Francesca Pili e del M5S Gianluca Lai hanno deciso di ritornare in aula, questa volta con un’interpellanza, per chiedere come mai tutto taccia. Per il primo firmatario Sandro Mereu :«I comitati di quartiere rappresentano uno strumento di partecipazione democratica, favorendo il coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione e nello sviluppo del territorio» e la mozione dello scorso novembre «era finalizzata a rilanciare il dialogo e il confronto tra cittadini e amministrazione, garantendo trasparenza e partecipazione nella vita politica locale». A quattro mesi dalla discussione, si afferma ancora che «non si evidenzia alcuna azione concreta o comunicazione ufficiale in merito all’avvio del processo elettorale e questo rischia di compromettere l’efficacia degli strumenti di partecipazione e la fiducia dei cittadini nel percorso di trasparenza e dialogo con l’amministrazione». Per il sindaco Pietro Morittu «rispetto alle mie ultime dichiarazioni in aula nulla è cambiato nulla e mi riservo di ribadire quanto dovuto nella sede preposta».

