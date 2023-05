Comitati di quartiere, ecco l’agenda 

Si tratta del quartiere Domus Beccias, il cui presidente è Giuliano Usai, e il quartiere di Asilo, la cui presidente è Graziella Corrias. Nei giorni scorsi, insieme ad altri componenti dei rispettivi comitati, entrambi sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Sandro Pili e dall’assessore alle Attività produttive Rosella Orrù per ufficializzare le nomine.

Creare collaborazione e sinergia tra amministrazione pubblica e cittadini con il risultato di vedere realizzati i progetti che partono proprio dalle necessità dei residenti: è la filosofia che scorre tra le pagine dell'istituzione dei comitati di quartiere a Terralba, nota fin dai primi anni 2000.

Due quartieri su cinque

Domus Beccias

«Uno dei lavori da fare subito è quello di sistemare l’area dei campetti che sorgono nel nostro quartiere, in via Montanaru - spiega Giuliano Usai, 73 anni, che in passato ha già ricoperto questo ruolo – Vorremmo vedere valorizzati degli spazi per far giocare i bambini, chiederemo l’installazione di giochi per ragazzi con disabilità, e poi servono più panchine. Ci sono alcuni cittadini che desiderano realizzare gli orti urbani. Inoltre, segnaleremo le necessità di intervento sulla viabilità, nella segnaletica o nella sistemazione di alcuni marciapiedi che necessitano di rampe per chi si sposta su una sedia a rotelle», conclude Usai.

Quartiere Asilo

Spazi pubblici più fruibili, una rinfrescata strutturale ad una piazzetta e molti alberi e verde pubblico: sono tra le prime richieste che Graziella Corrias porterà agli amministratori.

«Durante la riunione abbiamo riscontrato una grande voglia di collaborazione da parte dell’amministrazione e di questo ne siamo contenti», commenta la presidente del quartiere Asilo. Proprio qui sarà asfaltata via Asilo, oggi sterrata, ma diventata una bretella fondamentale per tutta la cittadina.

Il Comune

«Con l’istituzione dei comitati di quartiere - spiega l’assessora Rosella Orrù - monitoriamo il paese con gli occhi dei cittadini e rispondiamo con tempestività alle criticità. Qualora gli altri tre quartieri volessero seguire questa iniziativa - conclude - siamo pronti a riaprire i termini e fare in modo che nascano altri comitati».

