Comitati di quartiere della discordia  

I comitati di quartiere di Carbonia mandano in crisi la maggioranza.

Il dibattito

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale i rappresentanti eletti a sostegno del sindaco hanno espresso pareri discordanti sull’utilità di questo strumento di democrazia partecipata, che ha esordito in città nel 2019 e che a partire dalle nuove elezioni del 2021 non è stato più rinnovato. A far emergere la polemica è stata la consigliera Fratelli d’Italia Daniela Garau, che mostrando le circa mille firme raccolte negli ultimi mesi, ha presentato un’interpellanza per sapere «quali siano le ragioni che ostano al rispetto del regolamento comunale ed entro quanto tempo si intende arrivare ad elezioni». L’ex candidata a sindaco ha ricordato che esiste un documento che prevede che i comitati si debbano rinnovare a 180 giorni dalle elezioni amministrative, cosa che ad oggi non è avvenuta. Le perplessità di Garau son state fatte proprie da diversi esponenti della maggioranza, come ad esempio Valentina Diaferia, vicepresidente della prima commissione e capogruppo di “Sviluppo & ambiente”: «La commissione ha da tempo licenziato, quasi all'unanimità, il nuovo regolamento che poi si è perso tra i meandri degli uffici. Abbiamo il dovere di far ripartire i comitati, che fanno parte del nostro programma elettorale». Anche l’esponente del Pd Alberto Pili non ha dubbi sull’utilità di questo strumento e rincara la dose: «Il regolamento approvato in commissione non mi convince pienamente, in particolare dovrebbe mostrare maggiore attenzione verso aree come Cortoghiana e Bacu Abis che dovrebbero avere, rispetto ad altri quartieri, maggiore autonomia. Detto questo però i comitati vanno rinnovati, i cittadini lo stanno aspettando».

Voce contraria

A lanciare la bomba è stato poco dopo, però, il capogruppo di “Carbonia Avanti”, Gianluca Arru: «Non vedo alcuna utilità nei comitati di quartiere, i cittadini sono già ampiamente rappresentati da noi. Ad ascoltare bene gli interventi, inoltre, mi sembra che ci sia qualche nostalgico delle circoscrizioni che rivorrebbe una certa autonomia finanziaria per zone circoscritte della città – ha detrto - vorrei ricordare che sono state abolite per legge qualche tempo fa». Il sindaco nel suo intervento di risposta, dopo aver affermato di ricordare che i comitati di quartiere fanno parte del programma elettorale, ha invitato la commissione ad espletare le procedure necessarie per portarlo in aula e sottoporlo al voto del Consiglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA