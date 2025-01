Comitati di quartiere, cittadini in campo 

L’impegno, assunto formalmente lo scorso settembre con il via libera ad una mozione della minoranza, campeggia in cima agli obiettivi operativi del Piano economico di gestione 2025-2027: entro la fine dell’anno saranno costituiti i comitati di quartiere, di frazione e di borgata, «ai quali riconoscere - si legge - una funzione propositiva nelle scelte politiche che interessano il loro ambito di azione».

«Partecipazione attiva»

Sulla scorta dell’esperienza maturata in passato dai Consigli circoscrizionali, la Giunta Sanna mira a creare uno strumento di coinvolgimento diretto per i cittadini, incoraggiando il dialogo tra le comunità locali e l’amministrazione. L’assessore competente, Simone Prevete, ne è convinto: «L’istituzione dei comitati di quartiere rappresenta per noi un importante passo verso una partecipazione sempre più attiva dei cittadini nella vita della nostra comunità. Riteniamo fondamentale che i quartieri e le frazioni possano contare su un organo consultivo in grado di dare voce alle esigenze e alle proposte dei residenti, favorendo un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale».

Il regolamento

La bozza del regolamento, aveva assicurato in Aula l’esponente dell’Esecutivo durante la discussione della mozione illustrata dall’ex capogruppo di “Oristano Più” Efisio Sanna (che aveva raccolto il favore della maggioranza, fatta eccezione per il gruppo di Forza Italia) è già pronta da tempo ma perfettibile grazie al contributo dei parlamentini.

«I lavori in commissione Lavori pubblici per la stesura del definitiva del documento sono già iniziati, e confido che si concludano in tempi brevi, permettendoci di sottoporre il testo all’approvazione del Consiglio - annuncia Prevete - L’obiettivo è creare uno strumento efficace per rafforzare il senso di appartenenza e contribuire al miglioramento della qualità della vita nei nostri quartieri».Un filo diretto con borgate e frazioni per rinsaldare il rapporto tra cittadini e amministrazione e riaccendere nei privati la voglia di occuparsi della cosa pubblica.

