«Comitati di quartiere, basta ritardi» 

Torna al centro del dibattito politico cittadino il tema della partecipazione dal basso. Nel prossimo consiglio comunale approderà infatti una mozione che punta a ricostituire i comitati di quartiere e a garantire un referente per ogni zona della città. L’iniziativa, firmata dalla consigliera del gruppo misto Gianna Concu, mira a riattivare un sistema di rappresentanza territoriale considerato fondamentale soprattutto per le frazioni. «È una questione di democrazia – sottolinea –. Ricevo molte segnalazioni e proposte, anche positive, ma senza rappresentanti locali è difficile dare continuità e risposte immediate. I comitati di quartiere servono a riportare la voce delle persone dentro le istituzioni, in modo organizzato e continuativo».

La mozione

La mozione fa riferimento all’articolo 9 dello statuto comunale, che prevede la presenza di organismi territoriali con funzioni consultive. L’obiettivo è ricostituire i comitati già esistenti in passato: «Le amministrazioni precedenti avevano già organizzato le elezioni dei comitati di quartiere, almeno in due occasioni, con livelli di partecipazione differenti», ricorda la consigliera. Se approvata, la mozione aprirebbe la strada all’individuazione dei quartieri coinvolti e dei rispettivi rappresentanti, tramite una possibile commissione incaricata di regolarizzare e definire la struttura del sistema.

Il regolamento

Secondo l’ultimo regolamento dei comitati di quartiere, deliberato il 28 gennaio 2019 dalla prima giunta Usai, la composizione dei comitati varia in base alla popolazione del quartiere: 3 membri nei quartieri piccoli, 5 in quelli medi e 7 in quelli più grandi. Ogni comitato elegge un presidente, un vice e un segretario, che coordinano le attività e redigono verbali. I comitati propongono iniziative sociali e culturali, segnalano criticità al Comune e partecipano alla gestione degli spazi pubblici, promuovendo la partecipazione locale. Già nel 2013, l’allora sindaco Emilio Gariazzo aveva convocato assemblee degli abitanti per costituire i comitati di quartiere nelle frazioni. A settembre 2019, invece, per alcuni quartieri centrali, tra cui Monteponi, Palmari e il centro storico, non fu possibile rinnovare il comitato a causa del basso numero di candidature pervenute agli uffici comunali. La mozione presentata da Concu è stata accolta favorevolmente dai residenti delle frazioni: «È uno strumento che dà più valore alle frazioni, permettendo ai residenti di avere maggiore voce in capitolo – afferma Emilio Marcis, presidente dell’Associazione delle Tre Frazioni (Bindua, San Giovanni Miniera e Monte Agruxau) –. È un modo per partecipare all’amministrazione, in quanto i comitati sono registrati in Comune e hanno una loro autorevolezza».

