Comitati di fedeli da tutta l’Isola per festeggiare San Lussorio 

Un grande raduno in onore di San Lussorio. Ieri Tortolì ha ospitato i comitati dei paesi devoti al santo, provenienti da ogni parte dell’Isola. L’iniziativa, organizzata dal comitato, è stata l'ultima di una serie di eventi legati alle celebrazioni per i cento anni della Bandiera. Nel 1923, infatti, si costituì il comitato che negli anni ha riportato in auge i festeggiamenti di un rito che affonda le radici nei secoli.

La giornata di ieri è stata anche l’occasione per la firma di un protocollo di intesa per stringere collaborazioni per gli anni futuri. Alle 9 c'è stata l'accoglienza nella parrocchia Sant'Andrea, poi la messa officiata dai sacerdoti delle parrocchie cittadine don Piero Crobeddu, don Giuliano Pilia e don Filippo Corrias. C'è stato quindi il momento per un omaggio floreale al santo e il canto de Is Goccius. Il simulacro è stato trasportato a bordo di un pick up nella chiesetta campestre in località San Lussorio e proprio qui è stato siglato il protocollo di intesa tra il comitato di Tortolì e i paesi ospiti. Era presente anche una delegazione dell’amministrazione comunale: il vice sindaco Luigi Cardia, le assessore Irene Murru e Rita Cocco. «È stata una giornata speciale – ha commentato il presidente del comitato San Lussorio di Tortolì, Mariano Congiu - conclusa con la sigla di un protocollo che rafforza i rapporti tra le nostre comunità in vista di nuove iniziative».

