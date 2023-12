Comitati contro le pale: «La politica non difende gli interessi dei sardi» 

I comitati contro la speculazione dell’eolico di nuovo in piazza. Ancora sotto il Consiglio regionale in via Roma a Cagliari anche se, ha spiegato ieri uno dei rappresentanti del coordinamento, Marco Pau, «non abbiamo più nulla da chiedere alla politica rispetto a quello che abbiamo già chiesto». E tuttavia, «siamo qua per ricordare che il tema esiste ancora, aggravato dall’inerzia dei rappresentanti in Consiglio regionale e di questo comportamento ci ricorderemo quando si andrà a elezioni». In generale, è la recriminazione dei comitati, «nell’Assemblea sarda nessuno si è comportato bene. Naturalmente le responsabilità sono diverse: la maggioranza ha più responsabilità della minoranza che, comunque, avrebbe potuto fare molta più opposizione di quella fatta». Insomma, «non salviamo nessuno e faremo altre azioni durante la campagna elettorale».

Ieri i comitati hanno ribadito l’importanza della proposta di legge sulla moratoria che prevede un piano energetico per la Sardegna tagliato su misura sulla base delle esigenze e dei consumi storici dei territori. E hanno ricordato che non sono contro la transizione energetica, semmai sono per una transizione energetica ecologica.

La manifestazione

Al sit-in c’erano un centinaio di manifestanti e i rappresentanti di tutti i comitati del coordinamento contro la speculazione energetica. Tra gli altri, Rita Corda, portavoce del “No Tyrrhenian link di Selargius: «Manifestiamo l’ennesimo disappunto contro una classe politica incapace che non ha difeso le prerogative di una Regione speciale, consentendo agli speculatori del vento e del sole di avventarsi sulla Sardegna, presentando progetti e piantando pale senza una pianificazione e senza tener conto delle amministrazioni locali, né delle prerogative delle comunità». In via Roma anche il neonato Comitato Gallura contro la speculazione energetica rappresentato da Agostino Peru: «Delle 2300 pale oggetto dei progetti di multinazionali, 600 riguardano il nostro territorio. Se questi progetti passassero, la Gallura sarebbe sventrata. Non vogliamo trasformare la nostra terra in un parco eolico a beneficio di multinazionali con sede a Singapore». Pietro Solinas, del comitato Montiferru, ricorda il progetto di nove pale da installare a Seneghe, così alte che - in caso di incendio - impedirebbero il sorvolo della zona da parte dei mezzi antincendio.

«Consiglio connivente»

La protesta dei comitati è in parte legata al via libera alla dorsale del gas. «La situazione si è aggravata, perché mentre la politica veniva ai nostri convegni pensava ad approvare la dorsale del gas, una fonte fossile da dismettere entro il 2030», spiega ancora Pau, «insomma, si continua ad operare in senso contrario rispetto alle nostre richieste, e di certo non nell’interesse del popolo sardo. Oltretutto, gli assessori all’Ambiente e all’Industria continuano a dire di non aver approvato nulla. Questo è falso: è di pochi giorni fa l’approvazione da parte della Regione di un progetto di parco eolico a Villasor». Quindi, «la politica è connivente e punteremo il dito contro i consiglieri regionali e gli assessori che si sono distinti per aver lavorato contro gli interessi della Sardegna». (ro. mu.)

