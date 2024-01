Cominciano la presentazioni di cerca un posto in Consiglio 

Continuano a macinare chilometri e iniziative gli aspiranti governatori della Sardegna.

Paolo Truzzu

Oggi il leader del centrodestra ha deciso di dedicarsi solo alla presentazione della propria candidatura in tribunale. Venerdì, invece, sarà tutto il giorno del Sulcis, dove di mattina incontrerà i sindaci di Santadi, Sant’Anna Arresi e San Giovanni Suergiu. In quest’ultimo Comune, nell’agriturismo Agrifoglio, è programmato un incontro pubblico alle 16.15. Alle 18 tappa a Sant’Antioco per un’altra convention aperta ai cittadini. L’appuntamento è nella Sala conferenze della Polizia locale.

Renato Soru

Nella Coalizione sarda hanno già programmato il fine settimana. Oggi Soru sarà a Ozieri, dove alle 18, nel cineteatro, «incontrerà i cittadini del Logudoro e risponderà alle domande del pubblico». Domani appuntamento a Sassari: alle 18, all’Astra di via Cossiga, si presenteranno agli elettori i candidati di Progetto Sardegna. Si farà lo stesso sabato al Teatro Massimo di Cagliari, con inizio alle 11.

Alessandra Todde

Domani la leader del Campo largo comincia la giornata con i Progressisti, di cui terrà a battesimo la lista: l’appuntamento è alle 10 al Poetto, nel baretto “Sella del diavolo”. Alle 12, invece, la Todde parteciperà a un evento organizzato dal Wwf. Sempre a Cagliari, la candidata governatrice girerà di mattina i mercati civici, per poi incontrare i rappresentanti del mondo dello spettacolo. Dalle 17,30 si sposterà alla Fiera per una convention pubblica.

Lucia Chessa

Sta girando la Sardegna in lungo e in largo anche Lucia Chessa, alla guida di Sardigna R-esiste. Oggi l’appuntamento in agenda è a Nuoro, all’ExMè dalle 18, dove la candidata indipendente illustrerà il proprio programma elettorale. Gli ultimi temi a cui la Chessa si sta dedicando nella propria pagina Facebook sono i trasporti e gli effetti che l’Autonomia differenziata potrà avere sulla Sardegna «in termini di riduzione dell’autodeterminazione e della Specialità statutaria».

