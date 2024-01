Comincia per i J24 la rincorsa all’Europeo 

Tutto porta in Sardegna per i J24. La popolarissima classe velica ha ufficializzato nei giorni scorsi il calendario del circuito nazionale che scatterà il 16-17 marzo ad Anzio e si concluderà il 16-17 novembre a Olbia. Dieci tappe che serviranno a stilare la classifica per premiare col Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo il primo classificato assoluto (senza considerare gli scarti) e con il Trofeo J24 il miglior timoniere-armatore con punteggio calcolato sulle migliori quattro prove disputate.

Il direttivo di Classe presieduto da Pietro Diamanti ha inserito in calendario, dopo l’esordio laziale, le tappe di Agropoli (23-24 marzo), Marina di Carrara (13-14 aprile, valido per la Coppa Italia 2024), Livorno (27-28 aprile); a maggio doppia prova in acqua dolce a Caldonazzo (11-12) e Pare’ di Valmadrera (25-26). La settima tappa a Porto Cervo coinciderà con l’attesissimo campionato europeo organizzato dal 10 al 16 giugno dallo Yacht Club Costa Smeralda. A settembre (10-15) il 43° Campionato italiano Open, il 19-20 ottobre la nona tappa a Cervia prima del gran finale in Gallura a novembre, con l’organizzazione della Lega navale Italiana, sezione di Olbia. Per gli equipaggi sardi c’è la ricca stagione della III Zona della Federvela.

RIPRODUZIONE RISERVATA