Comincia martedì l’operazione Lazio 

Altri due giorni e mezzo di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione in vista della gara con la Lazio, in programma lunedì 3 febbraio alle 20.45 alla Domus. Altri due giorni e mezzo fondamentali per ricaricare le pile sia dal punto di vista fisico che mentale. Fondamentali anche alla luce anche delle dichiarazioni rilasciate da Nicola subito dopo la sconfitta col Toro: «Eravamo stanchi dopo le ultime partite. Ci serve un po’ di riposo».

Il punto

Il rompete le righe già a Torino, al triplice fischio. Buona parte della squadra è rimasta nella Penisola sfruttando al massimo il break concesso dall’allenatore. Rossoblù stanchi ma in buona salute. Tutti eccetto Luvumbo, che sta ancora recuperando dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nel primo tempo della partita con l’Atalanta. È passato oltre un mese e l’attaccante angolano continua a sentire fastidio. «Spero di riaverlo a pieno regime in un paio di settimane», ha detto Nicola alla vigilia dell’ultima trasferta. Quasi certamente out, dunque, per il match con la Lazio, a rischio pure quello successivo con il Parma. Restano in diffida Marin e Mina. (f.g.)

