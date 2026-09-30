Comincia lo show del Rally Italia Sardegna 

L’attesa è finita, si va in scena. Il 23° Rally Italia Sardegna, round finale del Campionato del Mondo Wrc Fia organizzato da Aci col supporto di Regione Sardegna e Comune di Alghero, prevede 307,02 km crono tecnici e insidiosi. Un evento molto atteso e sentito, accompagnato però da una sinfonia dolceamara: incoronerà i campioni del mondo ma sarà anche l’ultimo atto della storia iridata sugli sterrati sardi.

Il percorso

Alle 9 lo shakedown, test sui 3,27 km di Monte Baranta (Olmedo), con uno spettacolare tratto iniziale nella miniera di bauxite. Dopo il rientro in parco assistenza, ad Alghero, alle 15 i 60 equipaggi si dirigeranno allo start della prova spettacolo Ittiri Arena Show (2,21 km, ore 16.05), la prima di 5 speciali che, nel corso del weekend, saranno trasmesse live su Rai Sport, Raiplay e Sky Sport. Previsto percorso classico, senza ponti, con accesso gratuito e ampia visibilità.

Un antipasto, prima delle 2 intense tappe da 120 km crono di venerdì e sabato. Domani 3 speciali da ripetere 2 volte. Prima la Tula-Erula (18,77 km, ore 8.01 e 14.31), in versione allungata rispetto al 2025, con cambi di ritmo e fondo impegnativo. Poi Su Filigosu-Lerno (17,83 km, 9.01 e 15.31) e Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno (23,23 km, 10.08 e 16.38), con avvio nella Arena di Alà.

Il weekend

Sabato doppi passaggi su altre 3 speciali. Si comincerà con la Lerno-Monti di Alà (24,14 km, 8.01 e 14.31, entrambi in diretta tv), che inizierà col celeberrimo salto e si inerpicherà sui monti di Alà. Poi una allungata e velocissima Coiluna-Loelle (24,83 km, 9.11 e 15.41), seguita dall’unica prova inedita ideata da Tiziano Siviero per l’occasione: Solorché (12,86 km, 10.07 e 16.37), con fondo da cantiere forestale e finale con attraversamento dell’ippodromo di Pattada.

Domenica 61,62 km crono, con la Osilo-Tergu (23,71 km, 8.31 e 11.38), caratterizzata da un fondo abrasivo e un nuovo finale in direzione Sorso, e la Sassari-Argentiera (7,10 km, 10.05 e 14.15, diretta tv anche su Rai 2), vista mare da cartolina e power stage nel 2° giro.

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