Comincia l’era Zedde: «Sarò il sindaco di tutti» 

Un’affollata sala consiliare, ha accolto nella serata di ieri l’insediamento della nuova amministrazione guidata da sindaco Salvatore Zedde. È stata presentata la giunta formata dal vicesindaco Fabio Ladu (deleghe a commercio, agricoltura e attività produttive) e dagli assessori Martino Bussu (cultura e spettacolo), Manola Casula (istruzione - famiglia) e Benedetta Ladu (servizi sociali). A completare la squadra, la capogruppo Lorenza Persichella (rappresentante nell’Unione dei Comuni) e i consiglieri delegati Mauro Bussu (sport), Gian Michele Nieddu (lavori pubblici) e Francesco Daga (Bilancio).

«Sarò il sindaco di tutti», ha detto in apertura di consiglio, il primo cittadino Zedde nel ringraziare la popolazione per il sostegno dato, insieme al predecessore Francesco Columbu, ora consigliere di maggioranza. Per poi evidenziare: «Un Comune non si governa da soli. Un Comune si governa ascoltando, dialogando e lavorando insieme sempre con l'obiettivo comune di far crescere il nostro paese».

Tesa la mano all’opposizione, guidata dallo sconfitto Pierpaolo Soro, con i consiglieri Sara Sedda, Giorgio Soro e Teresa Bussu: «Ci siamo sempre confrontati anche con opinioni differenti ma con rispetto reciproco». Tra gli obiettivi focus su cultura, tradizioni e biblioteca, passando per agricoltura e attività produttive».

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