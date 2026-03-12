Comincia la volata finale 

Monastir ai playoff, Costa Orientale Sarda e Latte Dolce salve, Budoni ai playout e Olbia in Eccellenza: questo il destino delle sarde se il campionato di Serie D, girone G, finisse oggi. Dal momento, però, che al termine della stagione regolare mancano otto giornate, tutto può ancora accadere.

Si ricomincia

Dopo la sosta per la Viareggio Cup, domenica si torna a giocare nella consapevolezza che non saranno ammessi passi falsi. Tra playoff e playout ballano 7 punti in cui sono concentrate sette squadre: se a quota 40 la matricola Monastir è a un passo dalla salvezza diretta, il margine di vantaggio sulla zona retrocessione di Cos (36 punti) e Latte Dolce (34) non è tale da consentire dormire sonni tranquilli. Peggio stanno messe Budoni, quattordicesima a quota 31 e a digiuno di vittorie dal 30 novembre, e Olbia: per poter sperare di confermare la categoria almeno ai playout i bianchi, terzultimi con 24 punti, devono dare continuità al successo nel derby di Gallura a partire dalla gara con l’Ischia.

Gli incroci

Nel rush finale non mancheranno scontri diretti e derby, che renderanno la coda di campionato incandescente. Due trasferte attendono, per cominciare, il Monastir: la squadra di Marcello Angheleddu, terza, se la vedrà con la Flaminia, che segue a -1, dopodiché farà visita alla Scafatese nel giorno in cui la capolista potrebbe festeggiare nel suo stadio la conquista della C. Seguirà il derby casalingo con l’Olbia, la gara esterna con l’Anzio nel turno pre pasquale e quella interna con la vice capolista Trastevere; dunque la trasferta sul campo della pari punti Albalonga, la Nocerina in casa e l’ultimo atto con la Palmese lontano dalla Sardegna.

Derby

Due i derby, in casa, per la Cos, più vicina ai playoff (-3) che ai playout (+4): dopo la gara interna con l’Albalonga, quella esterna col Montespaccato e la sfida casalinga con la Nocerina i ragazzi di Francesco Loi giocheranno sul campo del fanalino di coda Cassino, quindi ospiteranno il Budoni; seguiranno le trasferte con Real Monterotondo e Valmontone e il gran finale a Tertenia con l’Olbia.

A Sassari

Ostico il calendario del Latte Dolce, oggi fuori dai playout per 2 punti: a Sassari domenica arriva la Scafatese, poi la trasferta con l’Albalonga e lo scontro diretto in casa con l’Anzio. Completano il quadro la gara esterna con la Nocerina, quella interna con la Palmese, la trasferta nella tana del Montespaccato, il Cassino a Sassari e il derby di Budoni.

Galluresi

I neopromossi biancazzurri hanno il vantaggio di ripartire da quattro scontri diretti, di cui due consecutivi in casa con Montespaccato e Real Monterotondo; seguiranno il Cassino in trasferta e il Valmontone a Budoni. Per il derby di Tertenia con la Cos la squadra di Raffaele Cerbone potrebbe aver ipotecato la salvezza, affrontare con serenità Atletico Lodigiani in casa e Flaminia fuori e chiudere in bellezza col Latte Dolce davanti al proprio pubblico.

I bianchi

Chi non deve sbagliare nulla è l’Olbia: dopo la trasferta di Ischia i bianchi riceveranno il Cassino e andranno a Monastir per il primo di due derby. Lo scontro diretto col Real Monterotondo, penultimo a -1 dai galluresi, andrà in scena al Nespoli prima di Pasqua, poi ci sarà da affrontare Scafatese fuori, Trastevere e Anzio in casa e Cos in trasferta. Lo spettacolo è assicurato.

