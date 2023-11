Comincia la stagione in Eccellenza: nove squadre ai blocchi di partenza 

Oristano. Le nove squadre dell’Eccellenza femminile si preparano al debutto. Tra poco più di una settimana comincia la nuova edizione del massimo campionato regionale, che coinvolge club dal nord (Torres, Athena Sassari, Tortolì, Atletico Uri e Sennori) al sud della Sardegna (Pula, Maracalagonis, Pgs Audax Frutti d’Oro e Selargius). Salta all’ultimo momento la partecipazione del Marrubiu. Ieri pomeriggio al Centro di formazione federale “Tino Carta” di Oristano è stato presentato il calendario del torneo: si comincia nel weekend del 19 novembre con i primi anticipi e e si va avanti sino al 4 maggio. Questo il programma della prima giornata, che si aprirà con il derby di Sassari: Torres-Athena Sassari; Real Sun Service Sennori-Maracalagonis; Atletico Uri-Selargius; Calcio Tortolì-Pula. Riposa la Pgs Audax Frutti d’Oro.

Prime sfide di Coppa

Intanto nello scorso fine settimana la stagione ha preso ufficialmente il via con il primo turno della Coppa Italia di categoria. Nel girone A è stata rinviata a data da definirsi l’attesa stracittadina tra la Torres e l’Athena Sassari inizialmente in programma sabato. Si è invece giocata regolarmente la sfida del Basilio Canu tra il Real Sun Service di Sennori e l’Atletico Uri, che si è risolta con un combattuto 2-2: di Shaheen e Manunta le reti delle padrone di casa, mentre per le giallorosse sono andate a segno Virdis e Donara. Nel prossimo turno (in programma sabato) l’Atletico Uri riceve la Torres e le ragazze del Real Sun Service fanno visita all’Athena Sassari.

Anche nel girone B è saltata una sfida, col rinvio della gara tra Pgs Audax Frutti d’Oro e Selargius. Nell’altro confronto il Pula ha travolto le ragazze del Maracalagonis con un pesante 23-0. Nel prossimo turno, sabato, la squadra biancorossa sarà impegnata nella trasferta di Selargius mentre il Maracalagonis cercherà il riscatto contro la matricola Pgs Audax Frutti d’Oro. La Coppa Italia (alla quale non partecipa il Tortolì) si ferma fino al 30 dicembre (quando si giocherà il terzo e ultimo turno dei due gironi) per lasciare spazio al campionato.

