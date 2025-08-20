Comincia la corsa della Dinamo 

Nuoro. Dopo i Candelieri per i giocatori che erano già a Sassari, ecco la Sagra del Redentore per la Dinamo al completo. Da ieri infatti la squadra sassarese lavora a Nuoro, città scelta ancora come sede del ritiro.

L’appuntamento

Ieri mattina, nei locali del Comune, è stato presentato alla stampa locale e regionale il progetto che vede per il terzo anno consecutivo la Dinamo Banco di Sardegna scegliere Nuoro come sede per la preparazione precampionato in vista dell’imminente via alla stagione.

I biancoblù sono stati accolti in Municipio dal sindaco Emiliano Fenu, dall’assessora allo Sport e vicesindaca Natascia Demurtas e da Giuseppe Goddi e Salvatore Sanna, presidenti della Pallacanestro Nuoro e di Ichnos Basket Nuoro.

Il tecnico

Il coach Massimo Bulleri ha evidenziato: «Siamo felici e orgogliosi di essere a Nuoro, città che fa dell’ospitalità una delle sue qualità principe. Ci mette a disposizione strutture di ottimo livello e l’ambiente sereno e stimolante ci permetterà di concentrarci completamente sul lavoro da fare sul campo».

Il direttore generale Jack Devecchi ha sottolineato che «gli allenamenti saranno a porte aperte, chiunque vorrà potrà venire a vederci».

I due test

La squadra resterà in città sino al 28 agosto e ci tornerà il 12 e 14 settembre per le due amichevoli con il Chemnitz, entrambe aperte al pubblico.

La rosa

Il quintetto : Desure Buie, Usa, play, 28 anni, 180cm (Neptunas Klapeida, Lituania); Nate Johnson, Usa, guardia, 27 anni, 194cm (Neptunas Klapeida, Lituania); Carlo Marshall Jr., Usa, ala piccola, 26 anni, 198cm (Elitzur Netanya, Israele); Rashawn Thomas, Usa, alapivot, 31 anni, 203cm (confermato); Nicholas McGlynn, Usa, centro, 29 anni, 205cm (Kolossos Rodi, Grecia).

La panchina : Alessandro Zanelli, play, 33 anni, 188cm (Scafati); Laurynas Beliauskas, Lituania, guardia, 28 aa, 192cm (Juventus Utena, Lituania); Marco Ceron, guardia-ala, 33 anni, 195cm (Pistoia); Andrea Mezzanotte, alapivot, 27 anni, 209cm (Treviso); Luca Vincini, pivot, 22 anni, 207cm (confermato); Fadilou Seck, Senegal-Italia, 28 anni, 207cm (Torino, A2); Enrico Casu, play-guardia, 20 anni, 180cm (settore giovanile); Michele Cipriano, alapivot, 16 anni, 202cm (Sant'Orsola Sassari, serie C).

Staff tecnico : coach Massimo Bulleri (confermato); assistenti Massimiliano Oldoini e Antonio Carlini (confermati); preparatore fisico Francesco Murru (Tortona).

