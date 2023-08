Comincia la caccia al Napoli campione 

Travolta dal ciclone Arabia, torna una Serie A ridimensionata, con squadre imperfette e club costretti a vendere prima di comprare. Il Napoli campione parte favorito d’obbligo, ma non ha più Spalletti in panchina e Kim in difesa rimpiazzati da Garcia e dalla speranza Natan. L’Inter esibisce con orgoglio Frattesi e Thuram ma non ha ben sostituito Dzeko e Skriniar. Il Milan ha costruito una squadra quasi sperimentale, sacrificando Tonali. La Lazio senza Milinkovic-Savic non ha preso elementi indimenticabili. La Juve per ora tiene Vlahovic e Chiesa ma ha da decifrare il mistero Pogba e vede allontanarsi Berardi, che il Sassuolo non vuole cedere. L’Atalanta rilancia Scamacca e De Ketelaere, la Roma è più completa in due reparti ma ha un attacco ai minimi termini. Alla Fiorentina manca solo un difensore di peso.

Oggi apre le ostilità l’Empoli del vecchio Caputo e del giovane Baldanzi col Verona di Saponara e Bonazzoli. Alla stessa ora (18,30) i partenopei esordiscono in casa col Frosinone affidato a Di Francesco. Garcia schiererà Raspadori al posto dell’acciaccato Kvara e a guidare l’attacco ci sarà Osimhen. A San Siro (20,45) l’Inter di Inzaghi (che spera nell’arrivo di Pavard) e dei nuovi Sommer e Thuram troverà il Monza, dal quale ha preso Carlos Augusto e che schiera gli ex Gagliardini e D’Ambrosio. Contemporaneamente la Fiorentina di Arthur e Nzola gioca in casa del Genoa, che ha preso Retegui e Thorsby e sta per comprare anche Malinovskyi.

Cominciano in trasferta altre tre protagoniste: domani la ringiovanita Lazio (20,45) si affida al tridente Anderson-Immobile-Zaccagni col Lecce di D’Aversa, che ha sostituito Hjulmand con Ramadani e conta su Strefezza; Allegri (20,45) lancia Cambiaso e Miretti e lucida la coppia Vlahovic-Chiesa nella trasferta con un’Udinese senza Samardzic ma con Thauvin e Beto; il Sassuolo di Dionisi (18,30) affronta l’Atalanta. La Roma priva di Dybala, Pellegrini Mourinho e il suo staff, tutti squalificati, comincia domani in casa contro la Salenitana (18,30): in panchina andrà Bruno Conti, in campo ci saranno Kristensen e Aour alle spalle di Belotti ed El Shaarawy. Lunedì alle 20,45 il Bologna, dopo l’addio di Schouten e Arnautovic, spera nella verve di Ferguson e Orsolini per frenare il Milan di Pioli che punta su Loftus-Chhek, Reijnders e Pulisic per innescare Leao e Giroud. Si comincia a mercato aperto: tra due settimane le squadre potrebbero essere diverse.

