Comincia il trasloco: operatori al lavoro per sistemare i box 

Il cronoprogramma è fissato nei minimi dettagli. Da oggi fino a martedì prossimo 18, giorno dell’inaugurazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari, comincia un via vai da via Bacerdda e via Sant’Alenixedda, dalla vecchia struttura a quella nuova. Per 48 ore, fino a domani, infatti, i concessionari avranno la possibilità di portare in piazza Nazzari utensili e altri oggetti all’interno del proprio box dove troveranno già anche i macchinari sanificati dalla ditta (bilance, registratori di cassa, etc) che si occupa del trasloco. Si tratta di operazioni che i concessionari potranno effettuare sotto l’egida dei tecnici del Comune. Questi giorni, infatti, sono anche gli ultimi a disposizione per mettere a punto gli ultimissimi dettagli all’interno dei box: c’è chi deve sistemare ancora qualche presa, chi deve risolvere un problema con i kilowatt del contatore, e chi deve finire di sistemare le gancere.

Soltanto nel fine settimana, verosimilmente venerdì 14, al più tardi sabato 15, il Comune consegnerà a ogni operatore le chiavi del box che avranno a disposizione (almeno) per i prossimi due anni, il tempo necessario alla riqualificazione del vecchio mercato. Poi martedì 18 marzo sarà il d-day: per Cagliari sarà un altro giorno storico. ( ma. mad. )

