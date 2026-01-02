Comincia il ritorno:  per l’Iglesias la sfida a casa del Calangianus 

Si riaccendono i riflettori sul campionato di Eccellenza e il nuovo anno si apre subito con una giornata dal peso specifico elevato. Il primo turno del 2026, in programma domani alle 15, coincide infatti con l’avvio del girone di ritorno e riporta in evidenza un campionato che, fino a questo momento, ha fatto dell’equilibrio il suo tratto distintivo.

La classifica è cortissima e racconta meglio di qualsiasi analisi la straordinaria incertezza del torneo: sette squadre racchiuse in appena tre punti in vetta, sei formazioni concentrate in sei lunghezze nelle zone basse.

Il programma

Non mancheranno in questa prima giornata del nuovo anno solare incroci di grande interesse, con match che intrecciano obiettivi opposti e confronti diretti destinati a pesare sul cammino delle protagoniste.

A partire dall’impegno dell’Iglesias, capolista a quota 28 punti insieme a Ilvamaddalena e Nuorese, attesa sul difficile campo del Calangianus. I galluresi stazionano a metà graduatoria ma sul loro terreno hanno spesso dimostrato di saper alzare il livello contro le comagini più attrezzate. I minerari, dal canto loro, cercano continuità e solidità per difendere il primato e lanciare un chiaro segnale al campionato.

Nuoro e Ossi

La Nuorese va invece a caccia di conferme contro la Ferrini: allo stadio “Frogheri” (calcio d’inizio alle 14.30) i barbaricini puntano a restare in vetta alla classifica, mentre i cagliaritani sono chiamati a conquistare punti pesanti per tenere una buona distanza dalla zona calda della graduatoria.

Equilibrio annunciato anche a Ossi, dove l’Ossese, l’unica squadra del campionato di Eccellenza ancora imbattuta, ospita l’Ilvamaddalena, una tra le formazioni più costanti e organizzate della stagione.

Buddusò e Lanusei

Assisteremo a una sfida dal sapore speciale a Buddusò: i padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, cercano riscatto contro un Tempio quarto a 27 punti, deciso a non perdere contatto con il treno di testa.

Match di alto profilo anche quello tra Lanusei e Atletico Uri: gli ogliastrini, sesti a quota 25, affrontano una delle difese più solide del torneo.

Le altre partite

Nella zona centrale della classifica, attenzione alla gara di Carbonia, dove i biancoblù (21 punti) ricevono un Tortolì in crescita, determinato ad allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

In chiave salvezza riflettori puntati su un interessante Santa Teresa–Sant’Elena (ore 14.30).

Chiude il programma Villasimius–Taloro Gavoi, due squadre appaiate a 16 punti e accomunate dalla necessità di dare una svolta alla stagione. In casa sarrabese sarà anche il giorno dell’esordio in panchina di Sebastiano Pinna, chiamato a inaugurare un nuovo corso dopo l’avvicendamento con Antonio Prastaro.

