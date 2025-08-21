VaiOnline
telecomando
22 agosto 2025 alle 00:38

“Comic Box” con Cossu 

La trasmissione “Comic Box” arriva alla quarta puntata questa sera, alle 21, a Videolina con (nella foto) Gabriele Cossu.

Ospiti d’eccezione di questa puntata sono Sergio Viglianese, comico romano amatissimo dal pubblico di Zelig, porta il suo inconfondibile stile fatto di ironia quotidiana e personaggi irresistibili e Samuele Zucca, in arte Zamu, illusionista e stand-up comedian, mescola magia e comicità in un’esibizione sorprendente e fuori dagli schemi.

Gli intermezzi comici sono curati dalla ComiCompagnia, la resident crew dello show, pronta a farvi ridere con sketch, improvvisazioni e tanta energia.

