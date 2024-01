Comi: «Condanna solo su indizi opinabili»  

Milano. Una sentenza ingiusta e contraddittoria: l'affermazione di responsabilità si fonda solo su indizi opinabili, e sarà dimostrato nell'atto di appello. Quel che più mi colpisce è la violazione della presunzione di innocenza: si ipotizza che potrei, come parlamentare eletto dai cittadini, commettere altri reati in danno del Parlamento europeo, istituzione che ho sempre servito con dedizione e passione nell'interesse dei cittadini».

In una nota, l'eurodeputata Lara Comi ha replicato alle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 2 ottobre è stata condannata a quattro anni e due mesi di reclusione. Secondo Gian Piero Biancolella, il suo legale, «dalla lettura della sentenza emerge come non siano stati tenuti in debita considerazione i criteri indicati dalla Cassazione sulla valutazione degli indizi» e anche «l'apporto probatorio documentale prodotto dalla difesa a riprova della trasparenza dell'operato dell'onorevole Comi». L'avvocato si riferisce ai conti correnti personali e alla loro analisi da parte di Banca d'Italia e Guardia di finanza, «senza riscontrare alcuna anomalia». Il legale ha manifestato «perplessità per l'inutile coinvolgimento della madre» di Lara Comi.

