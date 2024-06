“Com’eri vestita”? Storie di violenza 

“Com’eri vestita?”, è il titolo della mostra che Amnesty International Gruppo 128 di Cagliari porta in città da oggi al 24 giugno, nell’ambito della Queeresima 2024, la rassegna di eventi coordinati da ARC per la promozione dei diritti Lgbtia+.

La mostra

Una esposizione itinerante che trova accoglienza nelle vetrine di otto diversi negozi di abbigliamento della città, grazie alla sensibilità e alla disponibilità dei titolari. Ogni vetrina, attraverso un normalissimo abito che ogni donna potrebbe avere nel proprio armadio, racconterà una storia, una storia di violenza subita.

La mostra, diffusa in Italia dall’Associazione Libere Sinergie e da Amnesty International, vuole far riflettere per superare e de-costruire uno stereotipo tanto radicato quanto senza fondamenta. Oggi dalle 10 alle 13 in nella via Garibaldi, nei pressi dell’edicola, per inaugurare la mostra sarà presente un banchetto dell’Associazione dove si raccoglieranno le firme per la campagna di Amnesty sul consenso #Iolochiedo, per superare la violenza di genere.

Il messaggio

«Com’eri vestita?” è la domanda che le donne vittime di violenza si sentono ripetere una, cento, mille volte – spiegano gli organizzatori del Gruppo 128 Amnesty Cagliari – . Come se fosse davvero un elemento importante, la causa scatenante della violenza sessuale e non un luogo comune duro a morire che colpevolizza chi la violenza la subisce e non chi la compie».

