Come vivere (e bene) senza far figli 

«Rappresenta una florida e talvolta, felice minoranza di donne che non fanno figli perché non vogliono. E non perché non possono permetterselo, o perché sono sfiduciate, spente, nichiliste, sole, ciniche. Racconta che la denatalità è un problema ma ancor prima, è un fatto. Quel 5 per cento non verrà mai azzerato dalle politiche per la famiglia e ci dice qualcosa»

Scrittrice e giornalista de La Stampa, ha raccolto una serie di interventi non ortodossi – fra cui Nadia Terranova, Francesca Sforza, Loredana Lipperini, Michela Marzano e Viola Ardone - attorno al tema della natalità, per smettere di pensare che l'inverno demografico sia una questione morale o economica, creando un testo vivace e gioioso che dona voce ad una minoranza consapevole e guarda al futuro, con l’intenzione di creare un dialogo, nonostante le inevitabili polemiche che sorgono quando si tocca il tema della famiglia perfetta. Ideale perché antitetica alla realtà dei fatti.

«Esiste una percentuale della popolazione, magari minoritaria ma destinata ad aumentare, che non vuole figli. E non deve essere discriminata». Secondo le rilevazioni Istat si tratta del 5 per cento della popolazione italiana ma dallo sguardo di questa minoranza, cosa comprendiamo? Parte da questo spunto – urticante quanto attuale – “I figli che non voglio”, il libro curato da Simonetta Sciandivasci Montemurro, edito da Mondadori (pp.216 €18).

«Esiste una percentuale della popolazione, magari minoritaria ma destinata ad aumentare, che non vuole figli. E non deve essere discriminata». Secondo le rilevazioni Istat si tratta del 5 per cento della popolazione italiana ma dallo sguardo di questa minoranza, cosa comprendiamo? Parte da questo spunto – urticante quanto attuale – “I figli che non voglio”, il libro curato da Simonetta Sciandivasci Montemurro, edito da Mondadori (pp.216 €18).

Scrittrice e giornalista de La Stampa, ha raccolto una serie di interventi non ortodossi – fra cui Nadia Terranova, Francesca Sforza, Loredana Lipperini, Michela Marzano e Viola Ardone - attorno al tema della natalità, per smettere di pensare che l'inverno demografico sia una questione morale o economica, creando un testo vivace e gioioso che dona voce ad una minoranza consapevole e guarda al futuro, con l’intenzione di creare un dialogo, nonostante le inevitabili polemiche che sorgono quando si tocca il tema della famiglia perfetta. Ideale perché antitetica alla realtà dei fatti.

Sciandivasci, cosa racconta quel 5 per cento?

«Rappresenta una florida e talvolta, felice minoranza di donne che non fanno figli perché non vogliono. E non perché non possono permetterselo, o perché sono sfiduciate, spente, nichiliste, sole, ciniche. Racconta che la denatalità è un problema ma ancor prima, è un fatto. Quel 5 per cento non verrà mai azzerato dalle politiche per la famiglia e ci dice qualcosa»

Ovvero?

«Dobbiamo accettare che ci siano persone che non fanno figli. E non possono essere discriminate o convinte con la forza a cambiare opinione. Ci sono migliaia di persone che soffrono perché non possono fare figli e quando si ragiona su questo tema, sui motivi che ci spingono o meno a creare famiglia, bisogna ricordarsi che non si gioca con il dolore altrui. Poste queste necessarie premesse, dobbiamo essere pronti a dialogare».

Nel dibattito lei ha coinvolto anche degli uomini.

«Perché la paternità in questo Paese è mortificata. Siamo abituati a pensare che i figli siano, prima di tutto, delle mamme. E riconoscendo solo la genitorialità nel grembo materno, ecco che le adozioni e l’utero in affitto sono svilite se non malviste. Allo stesso tempo, i padri vengono considerati genitori di serie B, inadatti a partecipare al dibattito e invece, dovremmo considerarli compartecipi, alleati nella genitorialità».

Cita l’esempio dell’astronauta Samantha Cristoforetti, crocifissa sui social e considerata una cattiva madre perché, partendo in missione, lasciava i figli nelle mani del padre…

«Assurdo, come se il padre fosse, per statuto, incapace di occuparsene. Il congedo parentale equamente distribuito è una battaglia fondamentale ma una volta ottenuto, sarà necessario un enorme lavoro culturale affinché i padri ne usufruiscano, senza vergognarsene. Perfino nei paesi del Nord Europa stenta, bollato come una diminutio della virilità».

Nella prefazione cita una frase de “Il danno”. Crede che il dolore possa esserci utile o fragili?

«Mi corre l’obbligo della premessa».

Prego.

«Per quanto mi riguarda mi è stato utilissimo. Il problema è che viviamo in un’epoca che non lo sa accettare e quindi, lo scansa. Non auguriamoci di soffrire ma se giunge, bisogna saperlo accogliere. Il dolore mi ha tolto della sensibilità, ha chiuso il mio cuore ma credo ci sia un equilibrio generale nelle cose. I dolori che ho vissuto mi hanno portato verso l’emancipazione ma non vorrei affatto che le figlie delle mie amiche incontrassero lo stesso ostacolo lungo la loro strada».

Riusciremo a superare il presupposto che il senso ultimo della vita sia procreativo? Insomma Sciandivasci, ci possiamo anche divertire?

«Ci dobbiamo solo divertire! Questo è uno dei punti cruciali del mio libro. Costantemente proiettati verso il futuro, perché non dobbiamo pensare al presente? Credo che il problema vero della Sinistra stia nell’aver smesso di parlare di felicità e invece, il PD dovrebbe essere il primo partito che si occupa di diritti, dentro una cornice di felicità dei viventi. Ci hanno raccontato per secoli che la felicità passa per la completezza ovvero facendo dei figli, ma non è vero».

No?

«Conosco un mucchio di persone che hanno fatto dei figli e adesso sono infelici. E sa perché? Come ha detto Chiara Francini con quel monologo sul palco dell’Ariston, hanno commesso l’errore d’averli caricati di troppe aspettative, intesi come mezzi di rivalsa verso la vita. Perché fare figli senza pensarci? Io, invece, c’ho riflettuto parecchio e ho tratto una conclusione»

Ovvero?

«Non mi farebbe felice perché non sento questo richiamo. Ecco, in questo libro volevo raccontare una non-maternità in maniera gioiosa, assaporando finalmente il gusto della vita presente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata