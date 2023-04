Come vivere 100 anni nel talk “15 minuti con” 

Come vivere sino a cento anni in salute. Se ne parlerà martedì con i consigli dell’esperto nella puntata di “15 minuti con…”. Live con il professor Germano Orrù, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare del San Giovanni di Dio.

Il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, andrà in onda in diretta alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari, sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà quindi il professor Orrù. Analizzare il microbioma e la composizione delle popolazioni microbiche potrebbe essere la chiave per scoprire una correlazione con longevità e salute. È stato dimostrato che le variazioni della composizione del microbioma intestinale si possono associare ad un invecchiamento sano o di contro ad una riduzione della sopravvivenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA