«Come un tempio dentro un grattacielo» Le nuove fascinazioni di Filippo Grandulli 

Una pagina come un abito, con entrambi si potrebbe viaggiare il mondo, scrivere un libro di emozioni e magie. Filippo Grandulli, stilista quarantunenne cagliaritano, ci ha costruito un ponte tra Sardegna e Giappone. L’ha chiamata Ikigai, la sua ultima collezione, una parola nipponica che vuol dire un concetto: «La ragione di esistere, quell’impulso che ci spinge a trovare la bellezza e la realizzazione nella quotidianità», racconta entusiasta. I suoi abiti strepitosi, applauditissimi alla ultima Fashion Week di Parigi, uniscono i costumi sardi con i kimono, cambiando, destrutturando, e sono decorati da un’artista di fama mondiale della calligrafia, Tontoku Amagai: «Tutto è nato grazie ai social, ho visto il suo profilo, con gradi tocchi di pennello crea magie».

L’Oriente

Dopo il successo della sua precedente collaborazione con il fotografo giapponese SAI, che ha visto i suoi scatti di una Tokyo notturna e post pioggia trasformarsi in stampe su seta, Grandulli continua così ad approfondire il legame con il Sol Levante. Con gli ideogrammi giapponesi Tontoku Amagai ha scritto concetti profondi e che arrivano a tutti: “amore”, “forza”, “benedizione”, “buon auspicio”. Ma quella tra Grandulli e il Giappone è una storia d’amore che dura da tempo: «Ci vado almeno una volta l’anno, per me è una boccata d’aria, e ci ho sempre trovato spirito di collaborazione ed entusiasmo. È una terra dove il bello si rivela nell’inaspettato, come un tempio dentro un grattacielo. E poi di questa terra mi ha colpito il rispetto degli altri. Valori che abbiamo in comune.

Un ponte

«C’è un legame speciale tra Sardegna e Giappone, siamo anche due blue zone, cioè due luoghi importanti per la longevità, con centenari da record». Le foto degli abiti sono veri ritratti, opere di Daniele Coppi, curatore dell’immagine del marchio di Grandulli, e suo compagno di vita. Tontoku Amagai sa usare la calligrafia giapponese, una vera forma d’arte, per creare, gioia, tranquillità, forza: attualmente tiene mostre a New York e Madrid, e questa volta ha creato tre opere inedite, trasformate in stampe su tessuti.

Gli abiti

Anche i materiali non sono lasciati al caso: «Abbiamo scelto un tessuto leggerissimo, trattato con un effetto stropicciato, che ricorda davvero la carta alla vista e al tatto. La donna che veste le mie collezioni è sicura di sé, sa splendere». Gli abiti, spiega Grandulli, «reinterpretano alcuni volumi della tradizione sarda, l’abbondanza della gonna, la geometria della camicia, e li fondono con l’armonia minimalista giapponese». Trovare la bellezza nella quotidianità corrisponde anche alla scelta di Grandulli di aver costruito la sua carriera in Sardegna, ormai da diversi anni. «Sono rimasto qui perché sento di potermi dedicare con piu calma e dedizione ai lavori che amo fare, la Sardegna regala tempo. Volevo fare lo stilista fin da bambino, sognavo abiti guardando un pezzo di stoffa». Ora la collezione girerà il mondo mentre lo stilista punta al prossimo obiettivo: «Incontrerò Tontoku presto in Giappone, e creeremo ancora insieme».

