«Come tutelare l’attività nella galleria Henry?» 

La questione relativa alla sospensione dell’Igea Spa nelle attività di gestione della galleria Henry di Buggerru approda sui tavoli del Consiglio regionale. Nei giorni scorsi i consiglieri regionali Umberto Ticca, Aldo Salaris e Giuseppe Fasolino, hanno presentato a riguardo un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde. «La galleria Henry è la più importante della miniera di Pranu Sartu – spiegano Ticca, Salaris e Fasolino - scavata lungo la costa rocciosa dell’Iglesiente. La stessa è una sorta di suggestivo labirinto, resa accessibile in tutta sicurezza. L’attività di manutenzione straordinaria e monitoraggio è svolta dalla società in house della Regione Igea Spa. Lo scorso 4 febbraio è stata inviata una comunicazione ai Comuni di Iglesias, Buggerru, Gadoni e Guspini, con la quale si dichiara che Igea sospenderà l’attività nei siti turistici, per mancanza di risorse finanziarie». I tre consiglieri regionali, ritengono che i Comuni non hanno sufficienti finanziamenti, per sostituirsi a Igea nella cura e nella gestione dei siti turistici. «Chiediamo alla presidente della Regione – concludono - se sia a conoscenza di quanto esposto e quali atti intende adottare, al fine di scongiurare la chiusura dei siti in vista della prossima stagione turistica».

