Come truccarsi, pazienti oncologiche a lezione 

Una “scuola” di make up per chi ha affrontato o sta affrontato le terapie oncologiche. Un modo per imparare a farsi belle anche quando la malattia riesce a modificare la pelle del viso. Quella che prima era solo un’iniziativa in collaborazione con la Lilt di Oristano ora è diventato un vero e proprio progetto. L’idea è di Giulia Falsarone, titolare dell’istituto Pleasure. «Ho tante clienti malate oncologiche e la maggior parte di loro mi chiede una soluzione per riappropriarsi del proprio aspetto - racconta - La verità è che tante volte ho ingoiato le lacrime davanti alla loro reazione di un sorriso di fronte allo specchio dopo un trattamento estetico. Grazie alla collaborazione con Lilt di Oristano e Conad Oristano - Sosteniamo le passioni - abbiamo creato un importante progetto dal titolo “Ho un trucco per ricominciare”. È una scuola di make-up personalizzata e completamente gratuita per chi ha affrontato le terapie per malattie tumorali ed insegnare loro a truccarsi». Le donne imparano a disegnare il tratto delle sopracciglia a quello del contorno labbra. Ma anche a scegliere il fondotinta giusto per la propria pelle sino all’applicazione del mascara. «Truccarsi può essere considerata poca cosa - conclude - ma risulta di grande importanza per una donna che vede cambiare la propria immagine allo specchio». ( s.p. )

