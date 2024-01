Com’è triste la serata di Riva 

La maglia senza sponsor, quella da riscaldamento addirittura con un colletto che riproduce quello celebre a V con i laccetti dello Scudetto, gli applausi, il rispetto, il numero 11 dappertutto, i parenti in tribuna, i cori per una squadra e un giocatore, per una volta non “contro” qualcuno (vabbè, se si eccettua un “chi non salta è bianconero” bipartisan...), la musica che mette malinconia, la voglia si alzarsi in piedi, di esprimere in ogni modo un amore che adesso cambierà forma, forse, ma sarà ancora più forte. È la serata di Gigi Riva ed è stata preparata per essere speciale, come Rombo di Tuono meritava e come meritava il suo popolo, quello rossoblù che alla Domus era disposto a piangere ancora per il suo eroe ma avrebbe voluto il sorriso d’un gol.

La musica dei tempi di Riva (Fabrizio De Andrè, Raffaella Carrà, ma anche De Gregori, Beatles e Rolling Stones) nella playlist iniziale, l’inevitabile “Quando Gigi Riva tornerà” di Piero Marras, interrotto dalle voci iconiche di Nando Martellini, Sandro Ciotti e dallo stesso Riva che spiega perché non ha mai lasciato l’Isola, perché non ne ha mai tradito la gente. In fondo è questo il manzoniano “sugo di tutta la storia” (il lago è quello Maggiore e non quello di Como, ci perdonerete...) ed è su questo che si basa anche la venerazione della curva Nord. Spettatrice silenziosissima di tutto, si accende per lui al minuto 11. È allora che viene liberato uno striscione su due righe che cita il Bomber: «...oggi invece so che era un destino, so che stavo andando a casa mia». Il Legnano lo mandava a Cagliari, la sua vita cambiava e lui ci mise un po’ a capire e a scegliere: in Sardegna per sempre, anche ieri, al momento della foto di squadra con la sua maglia incorniciata assieme ai giocatori, e poi sul maxischermo, in uno stadio trepidante e, ovviamente sold out.

La sobrietà esibita per una vita intera da Riva, si è riflessa nello scarno ma intenso programma delle celebrazioni per il campione scomparso lunedì. La maglia bianca (senza marchi commerciali come allora) scelta dal Cagliari permette al Torino di schierarsi in granata: torna un barlume di quel calcio, in cui c’era rispetto per la maglia ma anche della maglia e dei suoi colori. La gente si alza in piedi, quando Luca Carcassi annuncia al termine della formazione, “con il numero 11 solo e sempre Gigi Riva!”. La serata è bella e triste. Lo rimarrà sino alla fine.

