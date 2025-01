Come sopravvivere in questi anni post romantici 

Come affrontare l'amore nell'era postromantica, dove l'amore non solo ha assunto molte forme ma sembra essere diventato una difficoltà, un momento non tanto di piacere quanto un ostacolo che nasconde insidie. Ecco allora, per questo anno importante, una scelta di 7 volumi in uscita, che ci possono accompagnare per capire cosa fare quando si perde la testa per qualcuno o qualcuna e come prendere la parte migliore di questo sentimento che è prima di tutto condivisione, solidarietà, crescita. In fondo si tratta della prima, fondamentale, forma di socialità ed è il prodromo di un idea di collettivo che forse stiamo perdendo.

Annalisa Ambrosio

“L’amore è cambiato” (Einaudi). La cultura terapeutica, l'istituto giuridico del divorzio, le lotte dei movimenti LGBTQIA+ hanno allargato la morfologia delle relazioni amorose. La relazione amorosa non è una sola. È possibile superare il mito tradizionale dell'amore senza negarsi il piacere di perdere la testa per qualcuno? Realizzare un amore, cioè, non significa necessariamente sposarsi, avere dei figli, fare sesso o vivere sotto lo stesso tetto a lungo. Ci sono altre possibilità. E queste possibilità sono tanto più varie e concrete quanto più siamo in grado di usare l'immaginazione.

Gianfranco Damico

“Ciò che amore non è. Piccolo manuale di autodifesa sentimentale” (Feltrinelli). Gianfranco Damico, sociologo delle relazioni e lifecoach, torna con un nuovo libro da cui trarre strumenti affilati per prevenire relazioni che sono tutto tranne che d’amore. Il libro diventa così un vero e proprio manuale di formazione e autodifesa sentimentale.

Sunita Sah

“Resisti. Il potere del no in un mondo che pretende solo dei sì” (Corbaccio). Un'analisi lucida e precisa delle inerzie che ci spingono a tacere e una raccolta di strategie ed esempi straordinari che aiutano a scatenare la forza di un autentico no.

Ramani Durvasula

“Non è colpa tua!” (Mondadori). Riconoscere e proteggersi dai narcisisti. Non è sempre facile capire quando si ha a che fare con un narcisista. E anche quando ne siamo consapevoli è difficile andarsene perché il narcisista, per natura, ha l'istinto di stringerci come in una coperta troppo pesante, che qualche volta può tenere caldo ma finisce per soffocare. Per guarire dall’abuso psicologico (e non solo) a cui si è costretti da un narcisista e proteggersi da danni futuri, infatti, bisogna innanzitutto accettare di non essere colpevoli.

Francesca Maria Esposito

“Materiali resistenti” (Harper Collins). Come i materiali fisici che resistono alle forze esterne, anche le relazioni umane devono affrontare tensioni che possono cambiarne la forma o spezzarle. Quintana lo sa bene, costretta tre mesi fa a lasciare Mauro e a vivere ora con la sua insopportabile mancanza. Dopo la rottura, la ragazza trova una stanza a casa di Agata, un'anziana signora, e lì, insieme all'altra inquilina Leona, cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita frantumata. Ma un giorno di febbraio, mentre una tempesta si abbatte su Milano, Mauro ripiomba nella sua vita con un semplice messaggio: «Dove sei?».

Massimo Giusti

“Come funziona l’amore quando funziona” (Mondadori). Per far funzionare l'amore una coppia deve equilibrare diversi ingredienti di cui spesso e volentieri è difficilissimo trovare il giusto dosaggio: la comunicazione, l'intimità, il divertimento, il rispetto, la fiducia. In questo libro Massimo Giusti, con la collaborazione della psicologa Emanuela Papa, costruisce un ricettario d'amore per vivere al meglio le relazioni.

Giorgia Tolfo

“Wild Swimming” (Bompiani). Esordio narrativo con un libro tra romanzo e memoir, una esplorazione delle acque non protette del desiderio e del dolore.

