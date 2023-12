Come sarà il Cagliari senza Makoumbou? 

Un altro piccolo passo in avanti. Di Pardo ha incrementato i carichi di lavoro, allenandosi sempre parzialmente con la squadra. L’esterno rossoblù, out da un mese e mezzo circa, salterà anche la prossima partita contro il Sassuolo ma spera, a questo punto, di essere a disposizione per quella successiva con il Napoli dell’ex Mazzarri, almeno per la panchina. Lunedì sera alla Unipol Domus non ci sarà nemmeno Makoumbou, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo.

La preparazione nel “Crai Sport Center” di Assemini prosegue oggi con una seduta mattutina. Tanti i nodi da sciogliere per Ranieri che, oltre a individuare il sostituto di Makoumbou (schierato sempre titolare dall’inizio del campionato) dovrà capire su quale coppia d’attacco puntare: probabile la conferma di Lapadula-Petagna.

E per la gara col Sassuolo sono stati venduti sino a questo momento 1.000 biglietti. Raggiunta al momento, quindi, quota 14.500 presenze compresi gli abbonati. In questi giorni sarà possibile acquistare i biglietti online su cagliaricalcio.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate. Esclusivamente nel giorno gara sarà a disposizione dei tifosi anche il Ticket Service di Piazza L'Unione Sarda (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18).

