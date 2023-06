Come San Girolamo nel Metaverso 

L'incessante fluire di verità provvisorie... Questa definizione estrapolata dal manifesto del Transazionale del 1966 ben si attaglia alla lettura della mostra dedicata a un gigante dell'arte contemporanea come Tonino Casula. Relegarlo al campo dell'arte risuona come un limite a chi come lui ha dato prova di genialità in molteplici campi dello scibile umano, come giustamente ricorda la curatrice Laura Calvi, in un passaggio introduttivo del bel catalogo Edizioni Ilisso che accompagna l'esposizione nuorese, sapientemente allestita da Antonello Cuccu.

Cementine e trasparenze

“Ostinato Continuo” è il titolo della mostra che apre alle infinite variazioni musicali. Tonino Casula è modernità, questa la sensazione che si prova attraversando una mostra multicolore con brevi testi e tanta tecnologia che si adegua al tratto espressivo e caratterizzante dell’artista, pur con le sue cementine retrò, un po' come nello studio di Tonino di piazza San Domenico. L'esposizione principia con un disturbo visivo che ha l'intento di dichiarare la complessità della visione: non esiste una realtà ma una relatività delle cose. Tanti video ospitano il maestro che parla e racconta in prima persona. Le opere fuggono dalle pareti e si proiettano verso il pubblico, ondulate, serpentinate, cuspidate e curve. Si fanno attraversare, modificano la percezione, le trasparenze dei plexiglas lasciano che lo sguardo prosegua oltre.

Potere alla conoscenza

Sono “oggetti” che rifiutano le definizioni tradizionali di pitture o sculture, emblemi percettivi che implicano una esattezza di esecuzione affine al lavoro scientifico. L'artista con questi lavori ha voluto rivendicare un ruolo sociale dichiarandosi specialista della materia percettiva. La vocazione di docente di scuola elementare che impartiva straordinarie lezioni sperimentali alle classi primarie di Buggerru nasceva con l'intento di riscattare le generazioni più fragili e umili nel convincimento assoluto del potere della conoscenza. Casula rimase sempre quel maestro di scuola elementare che insegnava a vedere le cose per quello che sono ma soprattutto a scoprire che le verità sono molteplici e molteplici gli inganni. Fin dai tempi di Studio 58 trasse energia dalla lotta gagliarda, quando la reazione diffidente e respingente della cittadinanza cagliaritana veniva superata esclusivamente dalla generosità e apertura dell’ottico Franz che offriva il retrobottega ai primi ribelli dell’arte.

Il Gruppo

Con lui Gaetano Brundu, con cui strinse un sodalizio unico, Primo Pantoli, Mirella Mibelli, Rosanna Rossi, Anna Cabras Brundo, Axel Schmidt Walguny e molti altri. Da questo momento Casula fu principale protagonista dell'evoluzione della ricerca artistica e suo grande divulgatore, dal Gruppo di Iniziativa al Centro Arti Visive, al Gruppo Transazionale a cui appartengono la serie straordinaria delle Transazioni nella mostra sviluppata cronologicamente. Nato sotto l'egida di Corrado Maltese e di un giovanissimo Salvatore Naitza, il Gruppo, formato da Casula insieme a Leinardi, Ugo e Utzeri, rappresentò un momento irripetibile di allineamento alle ricerche internazionali. Modernissimo Casula fu regista, scrittore, artista visivo, scienziato, scrisse per Einaudi, collaborò con Luciano Berio. Una fluidità oggi ritenuta normale ma per quei tempi eccezionale e non scevra da critiche. Tra le opere in mostra citiamo il grande plexiglass curvato realizzato site specific per la gallerista Angela Grilletti, sono presenti le stampe digitali create con i primi personal computer, gli amati cortronici, video di astrazione digitale a cui l’artista ha dedicato l'ultima fase della sua ricerca, come un San Girolamo nel Metaverso.

Il lavoro dei musei

“Ostinato Continuo” accende una luce sulla straordinaria complessità di questa figura ma nel contempo illumina i vuoti istituzionali, i silenzi troppo lunghi, le voci inascoltate. La mostra, fortemente voluta da Ilisso, accade in un momento storico in cui le collezioni permanenti, relative ai maestri del Secondo Novecento dei principali musei d'arte della Sardegna, non sono esposte al pubblico là dove l’impegno istituzionale dovrebbe essere quello della loro massima fruizione insieme a una politica sistematica e lungimirante di acquisizione, incremento, studio e raccordo tra le fondazioni e associazioni private nate sui lasciti degli artisti storici. I musei devono riscoprire la loro reale vocazione che nasce e si compie intorno alle collezioni permanenti stimolando dialoghi con quanto di meglio si produce per crescere comunità consapevoli e felici, quello che ha provato a fare Tonino Casula per tutta la vita.

