Come riconoscere un ictus, in piazza  medici e volontari 

Una giornata di informazione alla quale hanno partecipato tanti cittadini con un solo unico obiettivo: imparare a prevenire e riconoscere preventivamente l’ictus. In piazza Roma Asl 5, Areus e Croce rossa italiana hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione in occasione dello World Stroke day.«L’ictus è una delle patologie tempo-dipendenti – ha affermato il commissario dell’Asl, Federico Argiolas – Chiamare tempestivamente i soccorsi quando si avvertono i primi sintomi è fondamentale, perché solo così si riducono i danni ed è più rapido il recupero».Ma quali sono i campanelli d’allarme in grado di segnalare l’ictus? «È importante fare molta attenzione a una serie di sintomi, riassunti nell’acronimo inglese “Befast”: l’improvvisa perdita di equilibrio, l’annebbiamento della vista o il “vedere doppio”, la bocca che “cade”, la difficoltà a muovere braccia e gambe – ha spiegato il direttore di Neurologia del San Martino, Bastianino Murgia - In presenza di questi sintomi occorre immediatamente chiamare il 118».

«L’ictus può avere conseguenze fisiche, cognitive e comunicative significative ed in questo senso anche la fase successiva a quella acuta è importante», ha dichiarato il direttore di Medicina riabilitativa dell’ospedale, Andrea Montis.

