Come può cambiare a centrocampo 

La caviglia si sta pian piano sgonfiando, quando, però, prova a forzare sente ancora il dolore. Per questo, ancora ieri il regista del Cagliari Prati (out dal primo tempo della partita con il Lecce) si è limitato a un lavoro personalizzato, per lo più in palestra. Tradotto: salterà anche la sfida con l’Empoli, in programma venerdì sera alla Unipol Domus, nella speranza di poter recuperare per quella successiva, contro il Parma.

Il punto

Niente da fare, dunque, per Prati, di fatto l’unico giocatore indisponibile in questo momento ad Asseminello dove il Cagliari sta preparando la partita con i toscani già da lunedì mattina. La brutta sconfitta col Napoli potrebbe sparigliare le carte nell’undici rossoblù. Soprattutto a centrocampo, dove scalpitano Adopo nel mezzo e Zortea sulla corsia di destra. Entrambi gli ex Atalanta sono subentrati nel finale domenica e stavolta potrebbero partire dal primo minuto. La formazione anti-Empoli dipenderà anche da come verranno smaltite le fatiche di tre giorni fa. Per questo Nicola e i suoi collaboratori stanno monitorando il gruppo giorno per giorno insieme allo staff medico. Oggi nuova seduta al “Crai Sport Center”, sempre al mattino. Raggiunta intanto quota 15mila presenze per venerdì, tra abbonamenti e biglietti venduti.

